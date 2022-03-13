По Яворовскому полигону выпустили 30 ракет: 9 погибших, 57 человек ранены

Россия обстреляла Международный миротворческий центр / УНИАН

Утром в воскресенье, 13 марта, российские военные обстреляли Международный миротворческий центр на Яворовщине.

По предварительным данным, было выпущено около 30 крылатых ракет.

"Самолеты вылетели из русского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он сообщил о 9 погибших. 57 человек ранены. Сейчас оказывается медицинская помощь. Часть раненых уже доставлена во львовские больницы.

Советник главы МВД Вадим Денисенко во время телемарафона заявил, что ударом по Яворовскому полигону россияне пытаются показать, что нет никакой спокойной и безопасной точки в Украине.

Как сообщал Главред, ночью в воскресенье, 13 марта, во Львове раздались сильные взрывы. Это произошло во время общеукраинской тревоги, которую объявили примерно в 03:30.

Российские оккупанты также нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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