Оккупанты бомбили аэропорт в Ивано-Франковске

Жителей, которые живут в районах, находящихся близко к аэропорту, просят по возможности переехать / Фото Reuters

Российские оккупанты снова нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются", - написал Марцинкив в Telegram.

"Я напоминаю, что цель врага – посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины", - добавил городской глава.

Марцинкив призвал граждан быть максимально внимательными и осторожными.

Жителей, которые живут в районах, находящихся близко к аэропорту, просят по возможности переехать.

Как сообщал Главред, российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области. По предварительным данным, было выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается.

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