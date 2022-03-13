Оккупанты бомбили аэропорт в Ивано-Франковске

Утром в Ивано-Франковске прозвучали взрывы. По предварительной информации, оккупанты ударили по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются.
Российские оккупанты снова нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
"По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются", - написал Марцинкив в Telegram.
"Я напоминаю, что цель врага – посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины", - добавил городской глава.
Марцинкив призвал граждан быть максимально внимательными и осторожными.
Жителей, которые живут в районах, находящихся близко к аэропорту, просят по возможности переехать.
Как сообщал Главред, российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области. По предварительным данным, было выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается.
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