Россияне ночью разбомбили дома мирных жителей в Ахтырке: есть погибшие

Оккупанты разбомбили дома в Ахтырке/ Скрин из видео

В Ахтырке Сумской области в ночь на понедельник, 14 марта, российские оккупанты разбомбили дома мирных жителей.

Уже подтверждено, что в результате авиаударов погибли три человека, однако поиски людей под завалами еще продолжаются. Об этом рассказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко в видеообращении.

"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка. И это была бомбардировка частного сектора, жилых домов, где погибли по меньшей мере трое гражданских людей. Остальных пока не нашли. За мной горят дома", – рассказал мэр.

Также городской голова ответил на обвинения, которые звучали ранее от граждан, что он снимает на видео и публикует разрушения после обстрелов. Он подчеркнул, что снимает только тогда, когда от обстрелов страдают жилые дома, и не распространяет информацию о военных объектах.

"Я показываю всему миру, что делает враг с нами, что он нас уничтожает, что он нас бомбит. И что он умеет воевать только с гражданским населением", – сказал он.

Кузьменко также призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

Пожар после авиаудара в Ахтырке / скрин с видео

Как рассказали в ГСЧС Украины, авиаудар по Ахтырке произошел в 21:33 в воскресенье, 13 марта.

"13 марта в г. Ахтырка в 21:33 дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части работал на месте авиаудара, который враг нанес по жилищному сектору по вул. Сумская. Горели два жилых дома, ликвидируя пожар, на месте были обнаружены тела двух погибших людей. Во время проведения аварийно-спасательных работ удалось спасти 4 человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла авиаудар на Ровенщине. Своей атакой оккупанты повредили местную телевизионную башню.

Также в Киеве в районе Оболонь российские захватчики обстреляли девятиэтажный жилой дом. Из-за попадания в здание там возник пожар. По предварительным данным, уже нашли двух погибших. Поиски продолжаются.

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