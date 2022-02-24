УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Генсек ООН призвал Россию остановить нападение на Украину

24 февраля 2022, 07:52

Гутерриш призвал Путина не начинать худшую с начала века войну в Европе.

false
Генсек ООН призвал Россию остановить нападение на Украину/ Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина остановить российские войска от нападения на Украину.

Об этом он сказал во время экстренного заседания Совета Безопасности. Совет Безопасности ООН уже второй раз за неделю собрался на экстренное обсуждение ситуации вокруг Украины.

"Я могу сказать только одну вещь от всей души: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли", – подчеркнул Гутерриш.

Также Гутерриш отметил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Реклама

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что войска России пересекли северные границы Украины и атаковали военные объекты по всей территории нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Читайте также:

viber
война ООН вторжение России военное вторжение российское вторжение Антониу Гутерриш новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Генсек ООН призвал Россию остановить нападение на Украину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная денежная удача и достаток круглый год: три знака зодиака станут богаче в год ТиграНевероятная денежная удача и достаток круглый год: три знака зодиака станут богаче в год Тигра Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныДмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку Украины Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньгиБез предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги Как заставить орхидею цвести пышно и долго: готовим дешевую чудо-подкормку домаКак заставить орхидею цвести пышно и долго: готовим дешевую чудо-подкормку дома Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"

Последние новости

08:20

Приметы на 25 февраля: что нельзя делать и какие сны принесут беду

08:18

В Украине ввели военное положение

08:16

Россия атаковала Украину - что известно на данный момент (обновляется)Видео

08:13

В Минобороны России признали обстрелы по Украине

07:52

Генсек ООН призвал Россию остановить нападение на Украину

Реклама
07:47

Военное положение: все, что нужно знать

07:46

Границы Украины были атакованы со стороны Беларуси - ГПСУ

07:44

Нападение России: Украина призвала мир к немедленной реакции

07:38

"Наши мысли с Украиной": глава ЕК заявила, что Кремль будет привлечен к ответсвенности за нападение

07:35

Мрачный гороскоп для Украины: что ждет страну после признания Путиным "ЛДНР"Видео

07:31

"Наши военные делают все, чтобы защитить украинцев": Резников призвал сохранять спокойствиеВидео

07:19

Путин записал заявление о военной операции против Украины за три дня до атаки - СМИ

07:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

07:03

Стивен Кинг, Шер, Кэтрин Винник и другие: как мировые звезды реагируют на признание Путиным "ЛДНР"Видео

06:58

В Украине введут военное положение - Зеленский

06:51

Кличко призвал киевлян оставаться дома, но держать наготове "тревожный чемоданчик"

06:42

Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов

06:32

Зеленский срочно созывает СНБО

06:29

Мэр Борисполя объяснил взрывы в аэропорту – украинские военные стреляли по неизвестным БПЛА

06:25

Комариные укусы: как Запад "пожалел" Россию и Путинамнение

Реклама
06:20

Путин выбрал войну против Украины и несет всю ответственность за смерти - Байден

06:16

Российские войска атаковали военные объекты по всей Украине – журналист

06:05

Войска РФ перешли границу в районе Харькова, бьют "Грады" от Луганска до Житомира — Цаплиенко

05:40

Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фотоВидео

05:35

Почему постоянно мерзнут руки и ноги: медики назвали неожиданные причины

05:24

Сложить оружие: Путин официально объявил о "специальной военной операции"Видео

05:02

Смерть Елизаветы II: у Букингемского дворца есть план на случай кончины монарха

04:55

45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опроса

04:44

Фитнес-модель Люсия Яворчекова выронила сочный бюст из крошечной накидки

04:31

Удобрять нужно уже сейчас: чем подкормить декабрист, чтобы он зацвелВидео

03:52

"Очень сексуальная кошечка": танцовщица Аделина Дели показала свои прелести в возбуждающем белье

03:50

Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

03:25

Ученые назвали лучший фрукт-антидепрессант, который прекрасно улучшает настроение

03:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

02:44

"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

02:27

Как легко уснуть при коронавирусе: советы врачей

02:19

Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

02:18

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

01:50

Российский блогер Дудь публично поддержал Украину

01:30

Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныФото

Реклама
01:16

Зеленский призвал россиян одуматься: полное видео

00:51

Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

Путин - "жестокий хулиган" и представляет угрозу для всего западного мира - Daily Mail

00:07

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиВидео

23 февраля, среда
23:50

"Будем убивать": главнокомандующий ВСУ назвал последствия нападения на Украину

23:46

При каком условии в Украине введут комендантский часВидео

23:16

"Тревожные новости": Кулеба заявил о возможной провокации на химзаводе в Крыму

23:14

Главари "ЛДНР" обратились к Путину за военной помощьюВидео

22:54

Когда День бабушек в Украине в 2022 году и другие праздники семьиВидео

22:49

Чрезвычайное положение в Киеве: по каким правилам будет жить городВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять