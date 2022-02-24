Генсек ООН призвал Россию остановить нападение на Украину/ Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина остановить российские войска от нападения на Украину.

Об этом он сказал во время экстренного заседания Совета Безопасности. Совет Безопасности ООН уже второй раз за неделю собрался на экстренное обсуждение ситуации вокруг Украины.

"Я могу сказать только одну вещь от всей души: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли", – подчеркнул Гутерриш.

Также Гутерриш отметил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

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Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что войска России пересекли северные границы Украины и атаковали военные объекты по всей территории нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

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