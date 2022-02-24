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"Наши военные делают все, чтобы защитить украинцев": Резников призвал сохранять спокойствие

24 февраля 2022, 07:31

По его словам, если украинцы будут избегать паники – это будет лучшей помощью ВСУ.

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Если украинцы будут избегать паники - это будет лучшей помощью ВСУ, отметил Резников / УНИАН

Российские военные начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке государства, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах.

Украинская армия держит оборону и дает отпор. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Наши военные делают всё, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", – отметил Резников.

Также он призвал украинцев сохранять спокойствие и отметил, что это будет лучшей помощью армии в этой ситуации.

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"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации", - подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что войска России пересекли северные границы Украины и атаковали военные объекты по всей территории нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

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