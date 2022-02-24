Путин записал заявление о военной операции против Украины за три дня до атаки - СМИ

Путин начал новый акт агрессии против Украины / Reuters

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Далее по Украине прокатилась серия взрывов, но вторжение России, похоже, готовилось заранее.

Как свидетельствует файл видеозаписи, который публикуют СМИ, обращение Путина об объявлении военной операции было записано 21 февраля 2022 года.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.