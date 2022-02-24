В Украине введут военное положение - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по-нашим пограничным отрядам. Были слышны взрыв по всей во многих городах Украины. Мы вводим военное положение по всей территории страны", - сказал Зеленский.

Президент Зеленский добавил, что уже провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины", - отметил глава государства.

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

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"Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор защиты Украины", - сказал президент.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", – заявил он.

По словам Байдена, только Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

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