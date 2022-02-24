Кличко призвал киевлян оставаться дома / Facebook

Мэр Киев Виталий Кличко обратился к жителям столицы. Он отметил, что сейчас самый страшный враг – это паника.

Глава столицы призвал не терять выдержки. Об этом он написал в Facebook.

"Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки", – сказал он.

Кличко призвал киевлян оставаться дома, но держать наготове "тревожный чемоданчик".

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города", – написал он.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Также украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе сообщил, что "грады" бьют вдоль всей украинской границы от Луганска до Житомира. Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.

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