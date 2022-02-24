Мэр Борисполя объяснил взрывы в аэропорту – украинские военные стреляли по неизвестным БПЛА

Мэр Борисполя Владимир Борисенко / скрин с видео

Мэр Борисполя Владимир Борисенко объяснил взрывы, которые произошли в районе аэропорта в городе. По его словам, взрывы были слышны потому, что украинские средства противовоздушной обороны стреляли по неизвестных беспилотниках.

Об этом он сказал в видео, обнародованном в Facebook.

"В городе Борисполе вы слышали выстрелы, взрывы. Хочу успокоить – это работает наша армия. Все находится под контролем. Это можно отнести к ряду провокаций. Срабатывает наша армия по неизвестному летательному аппарату. Скорее всего, это беспилотники", – сказал Борисенко.

Борисенко призвал не поддаваться панике, доверять лишь проверенной информации и искать ее только из официальных источников.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Также украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе сообщил, что "грады" бьют вдоль всей украинской границы от Луганска до Житомира. Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.

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