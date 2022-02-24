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Российские войска атаковали военные объекты по всей Украине – журналист

24 февраля 2022, 06:16
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Войска РФ пересекли северные границы нашего государства.

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Российские войска атаковали военные объекты по всей Украине / Reuters

Войска России пересекли северные границы Украины и атаковали военные объекты по всей территории нашего государства.

Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего, части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления. Вооруженные силы Украины сопротивляются", - написал журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Также украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе сообщил, что "грады" бьют вдоль всей украинской границы от Луганска до Житомира. Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.

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