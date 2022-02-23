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Российские военные у границ Украины взбунтовались против войны: их увольняют

23 февраля 2022, 17:35

У военных изъяли личные средства связи с целью предотвращения утечки информации.

военные РФ
Военные РФ уходят из службы / Reuters

Российские военные, которые дислоцируются у границ Украины, начали бунтовать и отказываться от участия в боевых действиях. 40 военнослужащих-контрактников уже уволились из Вооруженных сил РФ по собственному желанию.

Как пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по состоянию на 23 февраля личный состав и техника батальонной тактической группы 254 мсп 144 мсд (воинская часть 91704, Клинцы/Займище, Брянская обл., РФ) ЗОО ВС РФ перемещены в район населенного пункта Логачевка, Белгородской области России, который находится в 1 км от государственной границы Украины.

Кроме того, подразделения обеспечения и военнослужащие срочной службы находятся в полевом лагере в районе населенного пункта Малакеево, Белгородской области РФ, что в 40 км от границы Украины. Личный состав БТГр получил форму без знаков различия.

Источник утверждает, что у военных изъяли личные средства связи с целью предотвращения утечки информации. Также есть информация о введении БТГр 254-го мсп на территорию Украины. В связи с этим военные подняли бунт и начали массово отказываться от боевых действий. После этого командование 144-й мотострелковой дивизии приказало увольнять всех "несогласных".

Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "ДНР" и "ЛНР". С ними подписаны "договора о дружбе".

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После этого Россия начала вводить войска на оккупированный Донбасс.

22 февраля российский парламент ратифицировал "соглашения" России и "ЛДНР". Их подписал Путин. Россия, таким образом, официально признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Владимиру Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированные районы Донбасса.

Украина готовится объявить чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует такой режим.

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