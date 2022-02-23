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В Украине объявят чрезвычайное положение

23 февраля 2022, 12:58
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Военного положения в стране пока не будет, но в случае необходимости такое решение моментально будет принято, сказал Алексей Данилов.

Данилов
Режим чрезвычайного положения утвердит Верховная Рада Украины - Алексей Данилов / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой вести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО в среду, 23 февраля, он рассказал о том, что на территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение. Решение проголосует Верховная Рада. В случае возникновения угроз те или иные шаги будут предпринимать областные комиссии.

Читайте также"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР""По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения", - заявил Алексей Данилов.

Чиновник добавил, что в ситуации с ЧП в стране усилят охрану общественного порядка, могут ограничить движение транспорта, усилить осмотр средств передвижения и режим проверки документов у физических лиц.

"Усиление охраны общественного порядка, возможно ограничение движения транспорта, осмотр его, проверка тех или иных документов у физических лиц", - сказал Данилов.

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Читайте такжеГраницы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по ДонбассуНародный депутат Украины от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко заявил, что украинцев ожидает ряд ограничений в связи с введением чрезвычайного положения.

Какие ограничения ждут украинцев

  • Особый режим въезда и выезда
  • Ограничение свободы передвижения
  • Ограничение движения и осмотр транспортных средств
  • Усиление охраны общественного порядка
  • Запрет на проведение массовых мероприятий
  • Комендантский час
  • Проверка документов
  • Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения
  • Ограничение продажи оружия, напитков
  • Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
  • Регулирование работы радио и телевидения

Будет ли военное положение в Украине

По словам секретаря СНБО, на данный момент решения о введении военного положения в Украине нет. Однако если оно появится, запуск такого режима состоится незамедлительно.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - добавил Данилов.

"На нашей жизни режим ЧП почти никак не отразится"

Как уверяет Данилов, на жизни украинцев режим чрезвычайного положения практически никак не отразится. Государство будет работать корректно.

"На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что в Донецкой и Луганской областях режим ЧП не вводится, поскольку там он действует еще с 2014 года. В каждом регионе будут свои отдельные ограничения. Комендантский час будет вводиться на местах в случае, если это будет необходимо.

Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР". С Пушилиным и Пасечником были подписаны "договора о дружбе".

В тот же вечер Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Федеральное собрание РФ (Госдума и Совфед, две палаты российского парламента) ратифицировало "договора о дружбе" между Россией и "ЛДНР". Путин подписал документы о ратификации.

Далее Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Речь идет о запуске военных подразделений на оккупированный Донбасс.

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