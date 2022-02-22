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Путин обратился к Совету Федерации: просит "разрешить" использовать войска РФ за рубежом

22 февраля 2022, 18:00

Мотивы такого решения не называются.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин после того, как Москва официально признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе, просит Совет Федерации РФ разрешить использовать Вооруженные силы за границей. Об этом заявила руководитель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Матвиенко: в Совфед поступило обращение президента об использовании российской армии за рубежом", - сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на заседании парламента по вопросу использования Путиным армии РФ за рубежом заместитель министра обороны Панков сказал, что "Киев уже ведет на Донбассе силовые действия".

При этом в Минобороны России говорят, что Украина, дескать, сосредоточила 60 тысяч войск у якобы границ "ЛДНР" и намерены принять меры для "устранения угрозы".

Также в военном ведомстве утверждают, что Россия якобы намерена "взять жителей Донбасса под защиту"

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Совет Федерации Владимир Путин российские войска
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