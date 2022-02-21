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Зеленский сегодня выступит со срочным видеообращением

21 февраля 2022, 23:02

Президент Украины выступил с видеообращением.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский после срочного заседания СНБО обратится к украинцам.

Обращение будет сделано на фоне признания Россией так называемых "ЛДНР", заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров журналистам.

В эти минуты в Офисе президента продолжается заседание СНБО, на котором обсуждается решение российского президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

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Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

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СНБО Владимир Зеленский
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