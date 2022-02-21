"Это не пустая бравада": Путин оценил планы Украины вновь заполучить ядерное оружие

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие.

Как заявил Путин в своем обращении, подобные высказывания - не пустая бравада.

"Украина действительно располагает еще советскими технологиями и средствами доставки ядерного оружия. Задел советского времени есть. Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине гораздо проще, чем другим государствам, не буду их называть. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в Европе, в мире изменится самым радикальным образом", - сказал Путин.

Путин заявил, что "западные покровители" могут воспользоваться этим, чтобы якобы создать еще одну угрозу России.

Ядерное оружие

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за отказ от ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

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