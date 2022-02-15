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Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума остановить Россию

15 февраля 2022, 17:30

Президенты написали обращение к США и Великобритании.

кучма, ющенко, кравчук
Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума остановить Россию / УНИАН

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко – призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ не был обманом, остановив Россию.

Экс-президенты в своем обращении напомнили, что почти 30 лет назад пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность.

"Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон в Украину направлена ​​угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума", - говорится в тексте обращения.

"Помогите тем, кто вам когда-то поверил"

Президенты подчеркнули, что действия для сдерживания России от подписантов "Будапештского меморандума" недостаточно.

Читайте такжеУкраине с партнерами удалось сдержать Россию от эскалации - Кулеба"Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово Так докажите свою подлинную силу. Помогите тем, кто вам когда-нибудь поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться", - говорится в обращении.

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"Имейте силу быть ответственными и мужественными!"

Также президенты считают, что бездействуя, подписанты Будапештского меморандума рискую лишиться авторитета и впоследствии, на кону окажется судьба всего мира.

"Если сегодня мы проигрываем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от нее уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира. Осознайте это. Имейте силу быть ответственными и мужественными!", - говориться в обращении президентов.

Будапештский меморандум

Межгосударственный документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В нем закреплены гарантии безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Будапештский меморандум Виктор Ющенко вторжение России Леонид Кравчук Леонид Кучма Россия
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