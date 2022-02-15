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Путин требует "сейчас" закрыть двери НАТО для Украины

15 февраля 2022, 17:23
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По его словам, вопрос сроков вступления Украины в НАТО "завтра или послезавтра" ничего не меняет для России.

Путин, НАТО
Путин выдвинул ультиматум по НАТО / Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал вопрос "отсрочки" вступления Украины в НАТО.

По его словам, отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, и этот вопрос нужно "решить сейчас" и мирными средствами.

путин шольц
Путин и Шольц во время пресс-конференции / REUTERS

"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что такое говорят? Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет, но сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - заявил Путин.

По его словам, вопрос сроков вступления Украины в НАТО - "завтра или послезавтра" - ничего не меняет для России.

путин шольц
REUTERS

"Мы хотим решить этот вопрос сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - заявил Путин.

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Также Путин заявил, что РФ опасается, что переговорный процесс по евробезопасности может быть необоснованно затянут. При этом он подчеркнул, что Россия будет договариваться с партнёрами по тем вопросам, которые поставила Москва, для их решения дипломатическим путём.

путин шольц
Владимир Путин / REUTERS

Вопрос отказа Украины от НАТО

На днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в одном из интервью заявил, что Украина может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

У Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки". В частности, помог бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулировке более значимого ответа на российские озабоченности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что пока никто не дает Украине членства ни в ЕС, ни в Альянсе. Также он заявил, что отказа Киева от НАТО хотят на Западе.

"Я думаю, что сегодня много лидеров немножечко намекают Украине, что можно не поднимать вопрос членства в Альянсе. Мне кажется, никто этого уже не скрывает", - заявил Зеленский.

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НАТО Владимир Путин
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