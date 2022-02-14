"Это недоразумение": Пристайко внес ясность в свое заявление об отказе Украины от НАТО

Дипломат назвал произошедшее недоразумением / УНИАН

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свое заявление о том, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО.

В комментарии Reuters он подчеркнул, что Украина не будет пересматривать план по вступлению в Североатлантический альянс.

Также дипломат отметил, что его заявление было результатом недоразумения.

"Сейчас мы не член НАТО, и мы готовы пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, что мы и сделали в нашем диалоге с русскими. Это не имеет никакого отношения к вступлению в НАТО, поскольку оно предусмотрено конституцией", - заявил Пристайко.

Также он добавил, что речь шла о том, чтобы искать соглашения с другими странами.

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"Речь идет не об отсрочке плана вступления в НАТО - мы говорим о том, что сейчас мы не в блоке, поэтому нужно искать что-то еще, например двустороннее соглашение с Великобританией, США. Поэтому мы ищем другие механизмы за пределами НАТО, чтобы иметь возможность пережить это конкретное испытание", - подчеркнул посол, добавив, что Украина не изменит свою цель вступления в НАТО.

Читайте такжеПереговоры Шольца и Путина: РФ может получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет - The GuardianКак сообщал Главред, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в в эфире ВВС Radio 5 допустил отказ от членства Украины в НАТО, чтобы не было войны с РФ.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, Пристайко ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова посла Украины в Великобритании. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что эти слова вырваны из контекста.

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