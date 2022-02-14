"Слова вырваны из контекста": в МИД ответили на заявление Пристайко об отказе от членства в НАТО

В МИД Украины прокомментировали слова Пристайко об отказе от членства в НАТО / Фото ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который допустил отказ Украины от членства НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с РФ.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что эти слова вырваны из контекста, передает РБК-Украина.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста", - заявил Николенко.

Вместе с тем, в МИД отметили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс", - добавил Николенко.

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По его словам, угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

"При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - отметил Николенко.

Как сообщал Главред, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в в эфире ВВС Radio 5 допустил отказ от членства Украины в НАТО, чтобы не было войны с РФ.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, Пристайко ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

По словам Пристайко, Украина "может проявить гибкость".

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