Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС

Дмитрий Кулеба отметил на заявление президента Эстонии / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится не менее 20 лет.

Как заявил министр в эфире телеканал Украина 24, такие заявления эстонского лидера неуместны.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал в этого и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений ", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина уже передала свое возмущение этими словами в эстонский МИД.

Читайте также20 лет до членства в ЕС: в Украине ответили на "зраду" от президента Эстонии

Реклама

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - подчеркнул он.

Отметим, эстонский президент высказалась относительно вступления Украины в НАТО и ЕС. По ее словам, для вступления в Альянс Украине нужно решить конфликт на Донбассе.

Читайте также"Нужно убедить": президент Латвии сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Напомним, ранее в Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.