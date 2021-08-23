"Не в ближайшие годы": В Еврокомиссии оценили перспективу вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии оценили перспективу вступления Украины в ЕС / УНИАН

В Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.

В интервью изданию РБК-Украина он отметил, что ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции, однако это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами.

Домбровскис считает, что вопрос вступления Украины в ЕС надо сохранять в повестке дня, но в то же время важно сосредоточить внимание на возможностях, которые дает Соглашение об ассоциации. При этом он указал, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят.

"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС и того, как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы", – подытожил политик.

В начале августа в статье для издания Foreign Affairs глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Украины определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Напомним, что ранее в этом году Украина приняла новую стратегию внешней политики, в которой указан курс государства на интеграцию в Североатлантический альянс и борьбу с агрессией России. Впервые за 30-летие независимости государства появился четкий документ, в которым указаны ключевые направления внешнеполитического развития страны.