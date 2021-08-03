УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева

3 августа 2021, 08:12

Северный поток-2 – это геополитический проект, который несет угрозу безопасности Украины, ЕС и США, считают парламентарии 11 государств.

Украина НАТО ЕС
Украина после запуска СП-2 должна получить дорожную карту по вступлению в НАТО и ЕС- заявление / УНИАН

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко, председатель комитета сената США по иностранным делам Боб Мендес, а также их коллеги из Великобритании, Ирландии, стран Балтии, Польши и Чехии подписали совместное заявление, согласно которому они выразили свое несогласие со сделкой между Штатами и ФРГ по Северному потоку-2. В качестве компенсации они предлагают предоставить Украине четкую дорожную карту по вступлению Киева в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает американское издание Axios, главы комитетов по иностранным делам 11 государств во главе с США выразили сожаление в связи с тем, что Вашингтон и Берлин приняли решение, которое позволит завершить достройку газопровода Северный поток-2.

Согласно их заявлению, СП-2 является геополитическим проектом, задачей которого является дальнейшая экспансия влияния РФ в Европе за счет получения доминирующих позиций на европейском энергетическом рынке. Газопровод несет угрозу безопасности Украине, странам Евросоюза и США.

При этом, утверждают парламентарии, после запуска Северного потока-2 Москва получит новый инструмент шантажа и оказания давления на Украину. Западный мир должен быть к этому готовы и взять на себя обязательства по поддержке обороноспособности и безопасности украинского государства. Западу следует провести работу по вопросу усиления санкций против России.

Кроме того, парламентарии призвали к разработке специального алгоритма, который позволит Украине вступит в Евросоюз и НАТО в том случае, если Киев проведет нужные реформы и создаст условия, которые будут соответствовать требованиям европейской и евроатлантической интеграции.

Реклама

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", - подчеркивается в заявлении.

Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля призвал США и Евросоюз реализовать меры по остановке достройки Северного потока-2 – газопровода, который несет угрозу безопасности украинского государства.

Лидер партии ХДС, преемник Меркель Армин Лашет заявлял, что ЕС может отключить СП-2 в том случае, если Россия воспользуется газопроводом как оружием против Киева.

Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко допустил сценарий, при котором Германия может отложить введение в эксплуатацию Северного потока-2 на 3-4 года в том случае, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.

США и Германия 21 июля объявили о сделке по СП-2: документ предусматривает обещания Берлина по гарантиям для Украины. Речь идет о санкциях в отношении России в случае новой агрессии Москвы против Киева, а также продлении российско-украинского договора по транзиту газа в Европу еще на 10 лет.

В Офис Зеленского раскритиковали решение Вашингтона и Берлина относительно Северного потока-2. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, декларация ничего конкретного Киеву не гарантирует. Поэтому Украина продолжит борьбу с СП-2 и будет вести дальнейшие переговоры с Западом.

Журналисты американского издания Bloomberg утверждают, что Германия не будет останавливать работу Северного потока-2 в случае новой атаки России на Украину. При таком сценарии будут новые санкции против Москвы на уровне Евросоюза.

Евросоюз НАТО Северный поток-2 новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSимПредставительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантинаПодготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительствоПоиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Саудиты сделали сезонСаудиты сделали сезон

Последние новости

08:12

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева

07:56

"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки Видео

07:45

В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу мнение

07:20

Провал сценария РФ по Донбассу: у Кравчука заявили об опасности диалога Украины на вотчине Лукашенко Видео

07:17

Удар дождей с грозами: в Украину примчалось похолодание до +19

Реклама
07:01

На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

06:30

Почему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского мнение

06:02

"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом

05:28

Новая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля Видео

04:22

Почему вы не можете похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

03:50

Сладкоежкам на заметку: диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета

02:38

"Сладенькая": голая Снежана Бабкина свела с ума поклонников идеальным телом

02:10

Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза Видео

01:37

Арктические морозы, пустыни и вечные торнадо: Украине предрекли опасную погоду и смену климата Видео

00:51

Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки Видео

00:21

Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака: тревожные сны или новые знакомства Видео

00:03

Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов Видео

02 августа, понедельник
23:54

Россия пожаловалась на "беспрецедентные ограничения" в США

23:45

Страшный пожар в Запорожье: горит многоквартиный дом, огонь видно с другого берега Видео

Реклама
23:19

Муж легкоатлетки Тимановской рассказал, почему решился на переезд в Киев

23:15

Попросили не курить возле детей: в Днепре группа мужчин избила супружескую пару Видео

23:04

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

22:16

Только предложил встречаться: стали известны подробности о погибшей паре во время урагана во Львове Видео

22:09

В Киеве повязали пьяного маршрутчика, который не хотел "тратить время" на алкотест

21:28

В Турции разбился автобус с российским туристами

21:15

Бросали камни и применяли слезоточивый газ: в Киеве группа подростков поиздевалась над прохожим

20:46

СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы Видео

20:32

Ученые поведали, на какие болезни жалуются люди среднего возраста Видео

20:23

Проиграла спор: на Черкасчине утонули муж и жена

20:10

Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео

19:55

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана Видео

19:51

РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка Видео

19:39

Не вернулся с пробежки: в Киеве исчез белорусский активист

19:30

Украинцы не должны требовать больше медалей мнение

19:14

В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет Видео

19:02

Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан Видео

19:00

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом Видео

18:50

Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

18:44

Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

Реклама
18:40

Скандал на Олимпиаде: супруг белорусской легкоатлетки сбежал в Киев

18:39

Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

18:34

Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного

18:27

Трех девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию

18:04

Приметы на 3 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:02

Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада Видео

17:51

"Моя жена": мужчина набросился на женщину в троллейбусе и жутко ее избил Видео

17:42

Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

17:40

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

17:20

Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам июля

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять