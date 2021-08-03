Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева

Украина после запуска СП-2 должна получить дорожную карту по вступлению в НАТО и ЕС- заявление / УНИАН

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко, председатель комитета сената США по иностранным делам Боб Мендес, а также их коллеги из Великобритании, Ирландии, стран Балтии, Польши и Чехии подписали совместное заявление, согласно которому они выразили свое несогласие со сделкой между Штатами и ФРГ по Северному потоку-2. В качестве компенсации они предлагают предоставить Украине четкую дорожную карту по вступлению Киева в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает американское издание Axios, главы комитетов по иностранным делам 11 государств во главе с США выразили сожаление в связи с тем, что Вашингтон и Берлин приняли решение, которое позволит завершить достройку газопровода Северный поток-2.

Согласно их заявлению, СП-2 является геополитическим проектом, задачей которого является дальнейшая экспансия влияния РФ в Европе за счет получения доминирующих позиций на европейском энергетическом рынке. Газопровод несет угрозу безопасности Украине, странам Евросоюза и США.

При этом, утверждают парламентарии, после запуска Северного потока-2 Москва получит новый инструмент шантажа и оказания давления на Украину. Западный мир должен быть к этому готовы и взять на себя обязательства по поддержке обороноспособности и безопасности украинского государства. Западу следует провести работу по вопросу усиления санкций против России.

Кроме того, парламентарии призвали к разработке специального алгоритма, который позволит Украине вступит в Евросоюз и НАТО в том случае, если Киев проведет нужные реформы и создаст условия, которые будут соответствовать требованиям европейской и евроатлантической интеграции.

Реклама

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", - подчеркивается в заявлении.

Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля призвал США и Евросоюз реализовать меры по остановке достройки Северного потока-2 – газопровода, который несет угрозу безопасности украинского государства.

Лидер партии ХДС, преемник Меркель Армин Лашет заявлял, что ЕС может отключить СП-2 в том случае, если Россия воспользуется газопроводом как оружием против Киева.

Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко допустил сценарий, при котором Германия может отложить введение в эксплуатацию Северного потока-2 на 3-4 года в том случае, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.

США и Германия 21 июля объявили о сделке по СП-2: документ предусматривает обещания Берлина по гарантиям для Украины. Речь идет о санкциях в отношении России в случае новой агрессии Москвы против Киева, а также продлении российско-украинского договора по транзиту газа в Европу еще на 10 лет.

В Офис Зеленского раскритиковали решение Вашингтона и Берлина относительно Северного потока-2. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, декларация ничего конкретного Киеву не гарантирует. Поэтому Украина продолжит борьбу с СП-2 и будет вести дальнейшие переговоры с Западом.

Журналисты американского издания Bloomberg утверждают, что Германия не будет останавливать работу Северного потока-2 в случае новой атаки России на Украину. При таком сценарии будут новые санкции против Москвы на уровне Евросоюза.