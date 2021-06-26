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Удар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2

26 июня 2021, 20:54
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В ФРГ назвали России условие, при котором проект СП-2 может быть остановлен.

Северный поток-2
Германия готова остановить Северный поток-2, если трубопровод будут использовать против Украины / Reuters

Российский энергетический проект Северный поток-2 могут остановить, если трубопровод будет использоваться против Украины, причем это является обязательством Европы. В случае, если президент РФ Владимир Путин нарушит данное правило, то работа газопровода будет прекращена. Об этом заявил лидер немецкой партии Христианско-демократический союз Германии, кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет.

"Геостратегические влияние было оговорено — он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто", - рассказал политик в ходе совместного интервью с другими кандидатами в канцлеры – Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцем.Читайте такжеСудьба Донбасса и Северного потока-2: в ФРГ сделали заявление о деталях встречи Зеленского и Меркель

Лашет подчеркнул, что Германия всегда посылала такие сигналы России, демонстрируя свою позицию в отношении ситуации с запуском Северного потока-2 и Украины.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегации в Киеве призвал США и Евросоюз остановить запуск российского газопровода Северный поток-2. По его словам, работа трубопровода будет нести угрозу национальной безопасности украинского государства.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что согласно данным разведки, Россия после достройки первой нитки СП-2 может пойти на провокации против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил вероятности, при которой у Северного потока-2 возникнут проблемы во время сертификации и страхования трубопровода.

Российский депутат Вячеслав Никонов полагает, что США попробуют остановить реализацию Северного потока-2 в том случае, если в Германии придет к власти Партия зеленых.

новости России новости Германии Северный поток-2 новости Украины Армин Лашет
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