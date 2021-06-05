США нанесут новый удар по СП-2: в России предупредили о плане при участии Украины

Украина и ЕС будут задействованы в процессе по остановке запуска Северного потока-2, - российский депутат / Reuters

Президент США Джо Байден пошел на определенные уступки ФРГ в вопросе достройки газопровода Северный поток-2. Однако сейчас появятся шаги, направленные на остановку запуска проекта. В таких мероприятиях примут участие Украина, структуры Евросоюза, Польша и страны Балтии. Не исключен сценарий, при котором осенью в Германии придут к власти противники трубопровода СП-2, после чего Штаты перейдут к новым планам против российского газопровода. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по науке и образованию Вячеслав Никонов.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что Штаты предпримут ряд шагов, чтобы России не удалось запустить Северный поток-2. Это произойдет после смены власти в ФРГ. Если у руля Германии окажутся "зеленые", которые выступают противниками газопровода, то Вашингтон начнет действовать.

"Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока". Так что я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине", - сказал Никонов.Читайте такжеПервая нитка СП-2 проложена: Путин объявил о готовности Газпрома заполнить трубопровод газом

Также он добавил, что несмотря на частичный отказ США от санкций в отношении СП-2, инициативы по блокаде запуска трубопровода появятся уже сейчас. К процессу подключат Украину, структуры ЕС, Польшу и страны Балтии.

"Байден, как известно, сделал определенный реверанс... в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока", строительство которого завершается. Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", - подчеркнул Вячеслав Никонов.

Северный поток-2 новости

Госдеп США отказался от новых санкций против Nord Stream AG – оператора газопровода Северный поток-2, а также гендиректора компании, гражданина Германии Матиаса Варнига. В Штатах заявили, что это решение продиктовано национальными интересами Вашингтона.

По мнению журналистов, американцы решили частично отказаться от ограничений против СП-2 в связи с намерениями восстановить отношения с Германией. Берлин заинтересован в том, чтобы российский газопровод был достроен.

В Белом доме объяснили, что США уже не могут остановить достройку газопровода Северный поток-2, так как проект практически завершен.

Верховная Рада обратилась к Конгрессу США и в связи с такими событиями призвала американский парламент ввести санкции против всех компаний, которые задействованы в строительстве СП-2.

Позже США все-таки ввели новые санкции против 13 суден, которые достраивают газопровод Северный поток-2.