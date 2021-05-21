Рада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону

Верховная Рада призвала Конгресс США полностью остановить строительство газопровода СП-2 / УНИАН

Верховная Рада официально обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой ввести санкции против газопровода Северный поток-2 с целью остановки завершения строительства российского трубопровода. Решение поддержали 292 парламентария. Парламент Украины предупредил Вашингтон о том, что отсутствие новых санкций против российского газопровода может привести к новой военной агрессии России в отношении украинского государства.

В частности, в ходе заседания Рады в пятницу, 21 мая, парламентарии приняли проект постановления №5520, в рамках которого украинский парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США 117-го созыва принять всевозможные меры для того, чтобы проект СП-2 был полностью остановлен. Депутаты призывают ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода.

"…для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG", - говорится в документе, за который проголосовали 292 народных избранника.Читайте такжеПодачка Путину: зачем в США захотели отменить санкции против Северного потока-2

В документе также указано, что народные депутаты Украины глубоко обеспокоены фактом отсутствия компании Nord Stream AG и других дополнительных санкций в списке Госдепа США, который 19 мая был предоставлен Конгрессу.

Парламентарии предупредили Вашингтон, что такие действия могут поспособствовать дальнейшей военной интервенции России в Украину.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

"Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Украину", - подчеркивается в постановлении Верховной Рады.

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