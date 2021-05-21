Рада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону

Решение по газопроводу Северный поток-2 поддержали 292 парламентария.
Верховная Рада официально обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой ввести санкции против газопровода Северный поток-2 с целью остановки завершения строительства российского трубопровода. Решение поддержали 292 парламентария. Парламент Украины предупредил Вашингтон о том, что отсутствие новых санкций против российского газопровода может привести к новой военной агрессии России в отношении украинского государства.
В частности, в ходе заседания Рады в пятницу, 21 мая, парламентарии приняли проект постановления №5520, в рамках которого украинский парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США 117-го созыва принять всевозможные меры для того, чтобы проект СП-2 был полностью остановлен. Депутаты призывают ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода.
"…для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG", - говорится в документе, за который проголосовали 292 народных избранника.Читайте такжеПодачка Путину: зачем в США захотели отменить санкции против Северного потока-2
В документе также указано, что народные депутаты Украины глубоко обеспокоены фактом отсутствия компании Nord Stream AG и других дополнительных санкций в списке Госдепа США, который 19 мая был предоставлен Конгрессу.
Парламентарии предупредили Вашингтон, что такие действия могут поспособствовать дальнейшей военной интервенции России в Украину.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину
"Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Украину", - подчеркивается в постановлении Верховной Рады.
Северный поток-2 новости
- Американское информагентство Axios накануне предоставления Госдепом США доклада Конгрессу по санкциям против газопровода Северный поток-2 сообщило о том, что администрация Байдена отказалась от ограничений против оператора трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, и ее гендиректора Матиаса Варнига. Позже это подтвердили и журналисты Reuters. Решение связывали с планами США на восстановление отношений с Германией.
- Однако издание Politico со ссылкой на свои инсайдерские источники сообщило, что США продолжат санкционное давление на Северный поток-2 и намерены ввести ограничение в отношении четырех кораблей, которые задействованы в строительстве газопровода.
- Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил информацию, согласно которой Белый дом отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является гражданином Германии.
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил такие сведения и сказал, что решение Вашингтона по СП-2 соответствует интересам американского государства.
- У Байдена, объясняя ситуацию, в свою очередь заявили, что Вашингтон не мог остановить проект Северный поток-2, так как он достроен на 95%.