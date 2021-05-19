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США готовят новые санкции против Северного потока-2: появились детали

19 мая 2021, 11:49
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Данные ограничительные меры уже получили поддержку обеих партий Конгресса.

США готовят новые санкции против Северного потока-2 детали
США готовят новые санкции против Северного потока-2: появились детали / Reuters

Американский Госдепартамент включил в свой отчет предложение ввести санкции против четырех кораблей, что задействованы в строительстве Северного потока-2. Также предлагается ввести санкции против четырех компаний, что связаны с этими кораблями.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, отчет Госдепа будет направлен в Конгресс уже сегодня, 19 мая. Данные ограничительные меры уже получили поддержку обеих партий Конгресса, отмечает издание.

В частности, речь идет о санкциях против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

При этом администрация президента Джо Байдена хочет сохранить хорошие отношения с правительством Германии, а немецкая сторона поддержала проект. В то же время противники проекта рассчитывают на поддержку со стороны немецкой партии "Зеленые", которая выступает против Северного потока-2. В США ожидают, что по итогам выборов в сентябре "Зеленые" получат места в немецком парламенте.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен и в дальнейшем проводить работу с американскими партнерами и союзниками с целью противодействия усилиям России, задачей которой является подрыв коллективной безопасности Запада. При этом США продолжат противодействие строительству газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2 новости

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