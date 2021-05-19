США готовят новые санкции против Северного потока-2: появились детали

Данные ограничительные меры уже получили поддержку обеих партий Конгресса.
Американский Госдепартамент включил в свой отчет предложение ввести санкции против четырех кораблей, что задействованы в строительстве Северного потока-2. Также предлагается ввести санкции против четырех компаний, что связаны с этими кораблями.
Как пишет Politico со ссылкой на источники, отчет Госдепа будет направлен в Конгресс уже сегодня, 19 мая. Данные ограничительные меры уже получили поддержку обеих партий Конгресса, отмечает издание.
В частности, речь идет о санкциях против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.
При этом администрация президента Джо Байдена хочет сохранить хорошие отношения с правительством Германии, а немецкая сторона поддержала проект. В то же время противники проекта рассчитывают на поддержку со стороны немецкой партии "Зеленые", которая выступает против Северного потока-2. В США ожидают, что по итогам выборов в сентябре "Зеленые" получат места в немецком парламенте.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен и в дальнейшем проводить работу с американскими партнерами и союзниками с целью противодействия усилиям России, задачей которой является подрыв коллективной безопасности Запада. При этом США продолжат противодействие строительству газопровода Северный поток-2.
Северный поток-2 новости
- Новые проблемы в строительстве СП-2 возникли у России после того, как 1 января 2021 года вступил в силу новые закон об оборонном бюджете США, на базе которого Вашингтон получил возможность вводить санкции в отношении любых физических и юридических лиц, связанных с проектом Северный поток-2.
- В марте госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден поддерживает идею, согласно которой строительство трубопровода Северный поток-2 должно быть остановлено. В Вашингтоне видят в реализации СП-2 серьезные проблемы для Украины и Польши.
- В Германии 17 мая заявили, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило достройку Северного потока-2 в исключительной экономической зоне государства. По словам генерального консула ФРГ в Екатеринбурге Матиаса Крузе, осталось достроить еще 80 километров трубопровода СП-2.