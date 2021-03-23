Северный поток-2 может подорвать интересы Украины – Госдеп США

Президент Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей - плохой для Европы, плохой для США, подчеркнул Энтони Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в Брюсселе со своим немецким коллегой Хайко Маасом строительство российского газопровода Северный поток-2, напомнив ему о санкциях и угрозах проекта.
"Я очень жду встречи с моим немецким коллегой... Я ожидаю, что "Северный поток-2" будет обсуждаться во время этого разговора", - сообщил Блинкен во вторник, 23 марта, во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО перед встречей министров иностранных дел Альянса, сообщает Европейская правда.
Он напомнил, что президент Байден считает газопровод плохой идеей, что, среди прочего, потенциально может подорвать интересы Украины и других стран.
"Президент Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей - плохой для Европы, плохой для США. В конце концов, он противоречит собственным целям ЕС по энергетике и безопасности. Он потенциально может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров или союзников", - особо отметил Блинкен.
"Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это, в том числе (напомнить. – Ред.) о законе в США, который требует от нас вводить санкции против компаний, вовлеченных в усилия по завершению трубопровода", - добавил он.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.