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Северный поток-2 может подорвать интересы Украины – Госдеп США

23 марта 2021, 14:29

Президент Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей - плохой для Европы, плохой для США, подчеркнул Энтони Блинкен.

Северный поток-2
Северный поток-2 может подорвать интересы Украины, убеждены в Госдепе США / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в Брюсселе со своим немецким коллегой Хайко Маасом строительство российского газопровода Северный поток-2, напомнив ему о санкциях и угрозах проекта.

"Я очень жду встречи с моим немецким коллегой... Я ожидаю, что "Северный поток-2" будет обсуждаться во время этого разговора", - сообщил Блинкен во вторник, 23 марта, во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО перед встречей министров иностранных дел Альянса, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что президент Байден считает газопровод плохой идеей, что, среди прочего, потенциально может подорвать интересы Украины и других стран.

"Президент Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей - плохой для Европы, плохой для США. В конце концов, он противоречит собственным целям ЕС по энергетике и безопасности. Он потенциально может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров или союзников", - особо отметил Блинкен.

"Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это, в том числе (напомнить. – Ред.) о законе в США, который требует от нас вводить санкции против компаний, вовлеченных в усилия по завершению трубопровода", - добавил он.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

новости США Энтони Блинкен Северный поток-2
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