В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2

Газопровод Северный поток-2 / Reuters

Руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает западное агентство Bloomberg.

"Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода ‒ Главред). Отношения США с Германией - краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение Северного потока-2 не конструктивный путь для этого партнерства", ‒ заявили сенаторы.

Риш и Шахин подчеркнули, что ожидают от Белого дома во главе с Джо Байденом опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, которые участвуют в строительстве газопровода, до 16 февраля 2021 года.

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