В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2

Республиканец Джеймс Риш и демократ Джинн Шахин обратились к президенту США Джо Байдену - с призывом еще потуже закрутить санкции против Северного потока-2.
Руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает западное агентство Bloomberg.
"Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода ‒ Главред). Отношения США с Германией - краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение Северного потока-2 не конструктивный путь для этого партнерства", ‒ заявили сенаторы.
Риш и Шахин подчеркнули, что ожидают от Белого дома во главе с Джо Байденом опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, которые участвуют в строительстве газопровода, до 16 февраля 2021 года.
Читайте такжеСтало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2
Напомним, ранее сообщалось:
- Проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли из-за вступивших в силу с 1 января 2021 года новых санкций США, которые распространяются на все компании, участвующие в строительстве трубопровода.
- 15 января в Nord Stream 2 AG заявили, что завершение строительства СП-2 в Дании так и не началось из-за технических проблем. В России сказали, что пауза возникла из-за отсутствия у трубоукладчика Академик Черский разрешения на проведение работ. Это связано с отказом норвежской компании DNV GL от сертификации судна под угрозой американских санкций.
- 19 января в Газпроме впервые официально допустили, что проект Северный поток-2 может быть заморожен или полностью остановлен. В Кремле выступили с обвинениями в адрес Вашингтона в давлении на процессы, связанные с достройкой газопровода.
- В субботу, 6 февраля, трубоукладчик Фортуна, против которого были введены санкции США, завершил морские испытания, после чего приступил к прокладке труб для Северного потока-2 в исключительной экономической зоне Дании.