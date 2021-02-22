США ввели дополнительные санкции против Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.

Также рестрикции наложены на владельца судна, компанию КВТ-Рус.

"Фортуна и КВТ-Рус находятся в санкционном списке в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA)", - говорится в сообщении.

Отметим, что из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Заявленная мощность Северного потока-2 составляет около 55 млрд кубометров в год. При этом работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.

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По словам члена Европейского парламента от Германии Виолы фон Крамон-Таубадельи, магистральный газопровод Северный поток-2 будет достроен, но газ по нему не будут доставлять.

"Мы видим, что существует определенная вероятность того, что газопровод будет построен, но газ по нему не будут доставлять. В сентябре, как вы, наверное, знаете, у нас состоятся федеральные выборы, и в результате наша Партия зеленых может войти в новую коалицию. И я надеюсь, что мы будем иметь громкий голос в новом правительстве, активно отстаивать решение, которое не позволит транспортировать газ этим газопроводом", — сказала политик, передает телеканал Украина 24.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред: