США ввели дополнительные санкции против Северного потока-2

США расширили санкции против Северного потока-2.
США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
Также рестрикции наложены на владельца судна, компанию КВТ-Рус.
"Фортуна и КВТ-Рус находятся в санкционном списке в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA)", - говорится в сообщении.
Отметим, что из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.
Заявленная мощность Северного потока-2 составляет около 55 млрд кубометров в год. При этом работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.
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По словам члена Европейского парламента от Германии Виолы фон Крамон-Таубадельи, магистральный газопровод Северный поток-2 будет достроен, но газ по нему не будут доставлять.
"Мы видим, что существует определенная вероятность того, что газопровод будет построен, но газ по нему не будут доставлять. В сентябре, как вы, наверное, знаете, у нас состоятся федеральные выборы, и в результате наша Партия зеленых может войти в новую коалицию. И я надеюсь, что мы будем иметь громкий голос в новом правительстве, активно отстаивать решение, которое не позволит транспортировать газ этим газопроводом", — сказала политик, передает телеканал Украина 24.
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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые могут распространяться на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- У Байдена утверждают, что санкции будут введены после того, как Вашингтон зафиксирует процесс достройки СП-2 или попытки сертификации трубопровода.
- Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер утверждал, что запуск газопровода Северный поток-2 опасен для Киева. Россия в таком случае больше не будет зависеть от украинского транзита и может снова пойти на шаг по дестабилизации политической ситуации в Украине.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что новая администрация США готова остановить реализацию проекта Северный поток-2 и может применить для этого широкий арсенал инструментов.