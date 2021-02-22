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Украина и Польша открыто попросили Байдена "убить" Северный поток-2

22 февраля 2021, 10:30

Главы МИД Украины и Польши призвали президента США использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта.

Северный поток-2
Украина и Польша попросили Байдена "убить" Северный поток-2 / Reuters

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства и возможности, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

"Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, разъединяющий проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили Кулеба и Рау в своей совместной статье в издании Politico.

Дипломаты обратили внимание Байдена на то, что следует отвергнуть утверждение, что Северный поток-2 стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу". Они предостерегли от достройки проекта.

"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, наконец, безопасность и процветание Украины", - подчеркнули главы МИД Украины и Польши.

Говоря о поддержке проекта Германией, Кулеба и Рау отметили, что уважают право Берлина выражать свою точку зрения.

"Но мы также твердо убеждены в том, что такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а следует использовать подход более широкой перспективы, учитывая интересы и безопасность Европы в целом", - считают главы украинской и польской дипломатий.

Резюмируя, министры добавили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, "не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем".

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