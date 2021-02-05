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Меркель объяснила, как Украина и дело Навального повлияют на Северный поток-2

5 февраля 2021, 20:26
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Глава немецкого правительства осудила суд над Навальным и высылку дипломатов, а заодно озаботилась судьбой Украины как транзитера российского газа.

Как Украина и Навальный повлияют на Северный поток-2 - Меркель
Как Украина и Навальный повлияют на Северный поток-2 - Меркель / Reuters

России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится, уточнила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

На пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции глава немецкого правительства осудила суд над Навальным и высылку дипломатов.

"Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц", – подчеркнула Меркель.

В то же время позиция Германии в вопросе завершения строительства российского газопровода Северный поток-2 остается неизменной.

Читайте такжеВ Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2"Мы не должны оказаться в односторонней зависимости от России. Мы всегда выступали за то, чтобы Украина продолжала получать газ из России как страна-транзитер, мы будем делать это и дальше", – добавила она.

Меркель признала, что Германия нуждается в российском азе как в "переходном источнике" к возобновляемой экологичной энергетике.

Глава правительства ФРГ также считает экстерриториальные санкции США "не лучшим путем" для урегулирования конфликта.

По ее словам, "стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам", например, по вопросам Ливии, Белоруссии, Сирии, а также договоров о разоружении и особенно – вооруженного конфликта в Украине.

Меркель отметила, что в украинском вопросе "в последние месяцы было мало прогресса".

"Мы хотим это вновь вынести на повестку дня. Это значит, что нужно делать все, чтобы оставаться в диалоге с российским президентом", – подчеркнула представитель Германии.

Северный поток-2: новости

  • Серьезные проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 связаны с вступлением в силу 1 января 2021 года новых американских санкций, под которые могут попасть все компании, принимающие участие в проекте.
  • Один из финальных этапов строительства трубопровода должен был стартовать 15 января в Дании, однако в Nord Stream AG поставили процесс на паузу из-за технических проблем.
  • В России заявили, что ситуация усложнилась в связи с отсутствием сертификации у судна Академик Черский, у которого нет разрешения на проведение работ по трубопрокладке Северного потока-2 из-за выхода из проекта норвежского сертификатора DNV GL. Норвежцы отказались выдавать сертификат соответствия СП-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.
  • Что касается Алексея Навального, то 2 февраля в Москве суд приговорил Навального к трем с половиной годам колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом) по делу Ив Роше.
  • 5 февраля Москва выдворила из страны трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии. Основанием для выдворения стало якобы их участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

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