Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального

Группе европейских дипломатов в Министерстве иностранных дел Российской Федерации было предписано покинуть пределы страны в ближайшее время.
Российское Министерство иностранных дел выдворило из страны трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Федеральной Республики Германии. Как написал на своей странице в Twitter собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники, основанием для выдворения стало якобы их участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.
"Москва только что решила выгнать трех европейских дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в протестах за Навального", ‒ написал Йозвяк.
Интересно, что процесс выдворения дипломатов из Российской Федерации произошел в день визита еврокомиссара по внешнеполитическим делам ЕС Жозепа Борреля-и-Фонтальеса.
Позднее в МИД РФ подтвердили, что Россия высылает сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства Германии в Москве. Всем дипломатам предписано покинуть страну в ближайшее время.
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Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по уголовному делу компании Yves Rocher в 2014 году, было заменено тремя с половиной годами колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении на год меньше, поскольку ему учли срок домашнего ареста.
- К слову, этот приговор привел к первому реальному тюремному сроку в биографии Навального.