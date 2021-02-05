Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального

МИД России / Reuters

Российское Министерство иностранных дел выдворило из страны трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Федеральной Республики Германии. Как написал на своей странице в Twitter собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники, основанием для выдворения стало якобы их участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

"Москва только что решила выгнать трех европейских дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в протестах за Навального", ‒ написал Йозвяк.

Интересно, что процесс выдворения дипломатов из Российской Федерации произошел в день визита еврокомиссара по внешнеполитическим делам ЕС Жозепа Борреля-и-Фонтальеса.

Позднее в МИД РФ подтвердили, что Россия высылает сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства Германии в Москве. Всем дипломатам предписано покинуть страну в ближайшее время.

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Приговор Навальному: