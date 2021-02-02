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Суд вынес приговор Алексею Навальному

2 февраля 2021, 19:21
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В Мосгорсуде России на выездном заседании Симоновский районный суд огласил приговор Навальному.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).

Судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме, свидетельствует трансляция заседания, которую вел телеканал Дождь.

Как следует из материалов дела, 30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу Yves Rocher (с испытательным сроком в пять лет) - несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

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Суд над Навальным – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января 2021 года российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
  • 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального. В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.
новости России Алексей Навальный
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