Суд вынес приговор Алексею Навальному

Алексей Навальный / Reuters

Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).

Судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме, свидетельствует трансляция заседания, которую вел телеканал Дождь.

Как следует из материалов дела, 30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу Yves Rocher (с испытательным сроком в пять лет) - несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

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Суд над Навальным – о чем сообщалось ранее: