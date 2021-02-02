Суд вынес приговор Алексею Навальному

В Мосгорсуде России на выездном заседании Симоновский районный суд огласил приговор Навальному.
Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
Судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме, свидетельствует трансляция заседания, которую вел телеканал Дождь.
Как следует из материалов дела, 30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу Yves Rocher (с испытательным сроком в пять лет) - несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.
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Суд над Навальным – о чем сообщалось ранее:
- 18 января 2021 года российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального. В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.