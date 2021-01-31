США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы

В России проходят новые акции протеста / Instagram

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали охватившие Россию новые массовые акции протеста.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия, говорится в его сообщении в Twitter.

"США осуждают постоянное использование жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов российскими властями уже вторую неделю подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального", - написал Блинкен.

В свою очередь посольство США в России осудило задержания на акциях протеста и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Алексея Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня", — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на многочисленные сообщения о задержаниях освещающих протестную акцию журналистов, несмотря на наличие специальных жилетов. "Призываем российские власти уважать международно признанные права человека и свободу прессы", — отметили в дипмиссии.

Отметим, что в МИД РФ уже ответили на заявления американских дипломатов.

МИД РФ потребовал от Госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательства во внутренние дела России.

Новые протесты в России: