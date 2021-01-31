Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили

Жители Москвы вышли на акции протеста несмотря на то, что центр города полностью перекрыт и власти объявили митинги незаконными.
Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание по всей стране. Вышли на улицы и жители Москвы несмотря на то, что центр города полностью перекрыт и власти объявили митинги незаконными. Люди собираются у станций метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Там уже тоже начались жесткие задержания.
Как сообщает ОВД-Инфо, по всей России задержаны 5045 человек, из них в Москве – 1616, в Санкг-Петербурге - 1135.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, на площади трёх вокзалов в Москве началась жесткая борьба.
Человеку в Москве разбили голову после схватки с омоном.
Вышла на акцию протеста и жена арестованного оппозиционера - Юлия Навальная.
Чуть позже ее схватили силовики.
В то же время колонна протестующих направилась к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Алексей Навальный.
А там их поджидала засада.
Как сообщает Telegram-канал "Протестная Россия", у "Матросской тишины" начались жестокие массовые задержания. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки. Люди пытаются убежать через дворы, но их настигают и задерживают.
К задержанному силовики у Матросской Тишины применили электрошокер. Он потерял сознание, его унесли в автозак.
На улице Стромынка в Москве, где было больше всего людей, полицейские возили задержанного лицом по снегу.
Протесты в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция применяет против митингующих электрошокеры, сообщает RTVI.
Кроме того, силовики применили газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных.
Жители Санкт-Петербурга наводнили улицы в день протестов против режима Путина.
"Путина в отставку"! Так скандирует народ в Санкт-Петербурге у Мариинского дворца.
При этом силовики не сдерживают порыва и пытаются разогнать всех тех, кто вышел показать свою гражданскую позицию.
Протесты в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.