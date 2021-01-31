УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили

31 января 2021, 14:43

Жители Москвы вышли на акции протеста несмотря на то, что центр города полностью перекрыт и власти объявили митинги незаконными.

протесты в России
В Москве силовики начали жесткие задержания протестующих / Reuters

Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание по всей стране. Вышли на улицы и жители Москвы несмотря на то, что центр города полностью перекрыт и власти объявили митинги незаконными. Люди собираются у станций метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Там уже тоже начались жесткие задержания.

Как сообщает ОВД-Инфо, по всей России задержаны 5045 человек, из них в Москве – 1616, в Санкг-Петербурге - 1135.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, на площади трёх вокзалов в Москве началась жесткая борьба.

Человеку в Москве разбили голову после схватки с омоном.

Вышла на акцию протеста и жена арестованного оппозиционера - Юлия Навальная.

Чуть позже ее схватили силовики.

В то же время колонна протестующих направилась к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Алексей Навальный.

А там их поджидала засада.

Как сообщает Telegram-канал "Протестная Россия", у "Матросской тишины" начались жестокие массовые задержания. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки. Люди пытаются убежать через дворы, но их настигают и задерживают.

К задержанному силовики у Матросской Тишины применили электрошокер. Он потерял сознание, его унесли в автозак.

  • Протесты в России 31 января Instagram
  • Протесты в России 31 января Instagram
  • Протесты в России 31 января Instagram
  • Протесты в России 31 января Instagram
  • Протесты в России 31 января Instagram

На улице Стромынка в Москве, где было больше всего людей, полицейские возили задержанного лицом по снегу.

Протесты в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция применяет против митингующих электрошокеры, сообщает RTVI.

Кроме того, силовики применили газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных.

Жители Санкт-Петербурга наводнили улицы в день протестов против режима Путина.

"Путина в отставку"! Так скандирует народ в Санкт-Петербурге у Мариинского дворца.

При этом силовики не сдерживают порыва и пытаются разогнать всех тех, кто вышел показать свою гражданскую позицию.

Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.

новости России Москва Санкт-Петербург Алексей Навальный протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогнозКогда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз
Следующий материал

Последние новости

13:40
Гороскоп для всех на 3 февраля: кому ждать возвращения любви и мира
13:25
Экшен God of War обновят для Playstation 5: как изменится игра Видео
13:23
Зеленский готов колоть себе вакцину от COVID-19 - Минздрав Видео
13:22
Навальный в шаге от колонии: председатель суда подал в отставку, сотни задержанных Видео
12:55
Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов Видео
Реклама
12:51
Рада собралась расширить конституционные полномочия Зеленского Видео
12:50
Фармацевт спрогнозировал, когда появится доступ к вакцинам от COVID-19 Видео
12:40
Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр Видео
12:22
Оружие, Россия и коррупция: чем версия Госдепа отличается от заявлений Кулебы Видео
12:09
Гороскоп для всех на 2 февраля: пик наслаждения и заветные результаты Видео
12:07
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в продаже и сколько будет стоить Видео
12:05
Поставщики энергоресурсов в Украине проведут аудит газовых долгов
11:56
Илон Маск временно ушел из Twitter
11:50
Украина ударила санкциями по Никарагуа
11:42
В Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысяч Видео
11:14
В Слуге народа хотят поднять пошлины на услуги на нотариусов в 100-500 раз Видео
11:05
В Крыму призвали Кравчука быть осторожным со своими идеями Видео
10:52
В Минздраве раскрыли планы по карантину в Украине Видео
10:40
Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии - появился ответ музыканта
10:36
"Дятлы и помойные крысы": называвший Зеленского "ватником" Арестович оскорбил его критиков Видео
Реклама
10:33
Судный день Навального: центр Москвы оцеплен, силовики схватили более 200 человек Видео
10:22
"Через 10 лет будет просто караул": эксперт оценил состояние подземных коммуникаций в городах Украины
09:51
Врачи рассказали, как переедание и питье влияют на печень Видео
09:42
Евросоюз добавил цветную зону карантина из-за COVID-19 Видео
09:22
Особой "зрады" не произошло: Минюст прояснил судьбу нового украинского правописания Видео
09:14
Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия Видео
09:02
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
08:47
Навальный может стать для Украины вторым Горбачевым мнение
08:20
Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке
08:18
Заледеневшие дороги и сильный ветер: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео
08:17
Глава ВОЗ сделал обнадеживающее заявление о коронавирусе Видео
07:45
Омега-3: как распознать дефицит Видео
07:16
Что Блинкен пообещал Украине: в госдепе США раскрыли подробности разговора с Кулебой Видео
07:14
Экс-Серебро показала трусы на провокационном фото
06:53
Санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи: кто заплатит за "банкет" мнение
06:43
В Италии грубо сфальсифицировали историю Украины, посольство отреагировало
06:34
Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины Видео
06:03
Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето Фото Видео
05:29
Астролог предупредил, когда опасаться шарлатанства и "кидалова" Видео
04:38
Сотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит руки Фото Видео
Реклама
04:30
Штраф за кондиционер на фасаде: украинцам объяснили, к чему готовиться Видео
04:11
День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике Видео
03:01
Как уговорить жену на секс втроем - советы экспертов Видео
02:32
"Будет очень плохо": эксперт спрогнозировал судьбу Путина на ближайшие 5 лет
02:14
Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Видео
00:58
В Германии требуют остановить Северный поток-2 Видео
00:55
Как очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиков Видео
00:19
Именины Инны – поздравления и картинки от души
00:17
Подключение к переговорам США: Кулеба назвал условие расширения нормандского формата Видео
01 февраля, понедельник
23:22
Умер режиссер Сергей Проскурня Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять