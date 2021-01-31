Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили

В Москве силовики начали жесткие задержания протестующих / Reuters

Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание по всей стране. Вышли на улицы и жители Москвы несмотря на то, что центр города полностью перекрыт и власти объявили митинги незаконными. Люди собираются у станций метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Там уже тоже начались жесткие задержания.

Как сообщает ОВД-Инфо, по всей России задержаны 5045 человек, из них в Москве – 1616, в Санкг-Петербурге - 1135.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, на площади трёх вокзалов в Москве началась жесткая борьба.

Человеку в Москве разбили голову после схватки с омоном.

Вышла на акцию протеста и жена арестованного оппозиционера - Юлия Навальная.

Чуть позже ее схватили силовики.

В то же время колонна протестующих направилась к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Алексей Навальный.

А там их поджидала засада.

Как сообщает Telegram-канал "Протестная Россия", у "Матросской тишины" начались жестокие массовые задержания. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки. Люди пытаются убежать через дворы, но их настигают и задерживают.

К задержанному силовики у Матросской Тишины применили электрошокер. Он потерял сознание, его унесли в автозак.

На улице Стромынка в Москве, где было больше всего людей, полицейские возили задержанного лицом по снегу.

Протесты в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция применяет против митингующих электрошокеры, сообщает RTVI.

Кроме того, силовики применили газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных.

Жители Санкт-Петербурга наводнили улицы в день протестов против режима Путина.

"Путина в отставку"! Так скандирует народ в Санкт-Петербурге у Мариинского дворца.

При этом силовики не сдерживают порыва и пытаются разогнать всех тех, кто вышел показать свою гражданскую позицию.

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