В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные

В многих российских городах люди уже вышли на акции протеста в поддержку Навального.
Новые протесты в России в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального начались в воскресенье, 31 января. Стартовали они в городах Дальнего Востока. Уже известно о 145 задержанных.
В Хабаровске на акцию в центре города собрались всего несколько десятков человек, а сам митинг в итоге не состоялся. Тем не менее, полиция задержала несколько человек, сообщает Медуза. В числе прочих был задержан корреспондент "Новой газеты".
Во Владивостоке несколько десятков человек собрались на акцию в центре города и провели там около полутора часов. Полицейские задерживали их, сажали в муниципальные автобусы и увозили. По данным ОВД-Инфо, были задержаны около 20 человек.
После этого участники митинга переместились на лед Амурского залива. Несколько сотен человек водят хороводы, скандируют лозунги и гуляют по льду.
Как сообщает Telegram-канал Протестная Россия, в Якутске люди собираются на площади даже несмотря на -50 градусов мороза.
Вышли на улицы также жители Томска и Улан-Удэ.
Протестующие в Новосибирске не стали топтаться на площади, решили устроить шествие по городу. В шествии участвует около 2-5 тысяч человек. За людьми следуют мусоровозки и оборотни. Поскольку силовики перегородили Красный проспект, шествие свернуло на соседнюю Советскую.
Протестующие в Иркутске прорвались на центральную площадь города. Там начались жесткие задержания. Оборотни хватают людей, некоторых волочат по земле.
Всего по состоянию на 8:40 по киевскому времени в России задержали 145 человек, сообщает ОВД-Инфо.
Готовится протестовать и Москва. У Большого театра в столице России уже много ограждений и мусоровозок. Возле станций метро много правоохранителей.
Весь центр Москвы уже перекрыт.
Новость дополняется
Протесты в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.