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Судный день Навального: центр Москвы оцеплен силовиками, много задержанных

2 февраля 2021, 09:30

Журналистов на территорию Мосгорсуда не пускают, все пути к зданию перекрыты. Активистов хватают силовики прямо на выходе из метро.

Навальный
В России сегодня огласят приговор Алексею Навальному / Reuters

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде России огласят приговор арестованному оппозиционному политику Алексею Навальному, которого задержали после возвращения из Германии. Его либо посадят на долгий срок, либо отпустят. После волны протестов в поддержку оппозиционера, которая пронеслась Россией 23 и 31 января, силовики к этому дню серьёзно подготовились.

Как сообщает Telegram-канал Протестная Россия, с самого утра по всему центру Москвы уже выставляют мусоровозки. У метро "Преображенская площадь" – ближайшей станции метро у Мосгорсуда, где сегодня рассмотрят вопрос о замене для Алексея Навального условного срока на реальный, уже есть несколько автозаков.

Левая сторона улицы Краснобогатырской для пешеходов перекрыта. На выходе из метро полно силовиков.

Журналистов на территорию Мосгорсуда не пускают. Все пути к зданию суда перекрыты.

Непосредственно возле здания суда с самого утра много силовиков.

Также сообщается, что у Мосгорсуда начались задержания. Молодого человека задержали у станции Метро "Преображенская площадь".

Как сообщает Медуза, Юлия Навальная пришла в Мосгорсуд на заседание по делу ее мужа.

По данным издания "Проект", рядом с метро "Преображенская площадь" полицейские очень активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. Судя по разговорам силовиков, в машине уже 23 человека.

Сам оппозиционер Навальный уже находится в зале суда. К нему пустили адвокатов, но не пустили жену.

Навальный уже в суде / t.me/tvrain

В суде Навальный попросил жену сесть так, чтобы она лучше его видела.

В суде журналистов предупредили, что нельзя снимать фото и видео.

"Тех, кто будет снимать видео или вести трансляцию, будем удалять без предупреждения", - пояснил сотрудник ФССП, сообщет "Протестная Россия".

Новость дополняется.

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
  • 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального. В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.

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