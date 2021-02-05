Скандал с дипломатами: Германия перешла к угрозам в адрес России

Отношения России и Германии под угрозой: дипскандал набирает обороты / Фото: УНИАН

Глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил России ответными мерами, если Москва не пересмотрит свое решение о высылке европейских дипломатов.

Дипломатов выслали якобы за участие в акциях протеста в защиту Алексея Навального. Среди них был и сотрудник немецкого посольства в Москве.

В заявлении министра, что опубликован на сайте Представительства Германии в России, решение Москвы называется неоправданным. По мнению Мааса, оно еще больше ухудшает отношения России с Европой.

Читайте такжеРоссия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального"Если Россия не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа", – заверил глава внешнеполитического ведомства Германии.

По его словам, немецкий дипломат "всего лишь выполнял свои задачи, что предусмотрены Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а именно законным путем получал информацию о происходящем в стране".

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