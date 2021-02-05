Скандал с дипломатами: Германия перешла к угрозам в адрес России

Германия угрожает России ответными мерами, если Москва не пойдет на попятную в вопросе высылки европейских дипломатов.
Глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил России ответными мерами, если Москва не пересмотрит свое решение о высылке европейских дипломатов.
Дипломатов выслали якобы за участие в акциях протеста в защиту Алексея Навального. Среди них был и сотрудник немецкого посольства в Москве.
В заявлении министра, что опубликован на сайте Представительства Германии в России, решение Москвы называется неоправданным. По мнению Мааса, оно еще больше ухудшает отношения России с Европой.
Читайте такжеРоссия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального"Если Россия не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа", – заверил глава внешнеполитического ведомства Германии.
По его словам, немецкий дипломат "всего лишь выполнял свои задачи, что предусмотрены Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а именно законным путем получал информацию о происходящем в стране".
Суд над Навальным: новости
- 2 февраля в Москве суд приговорил Навального к трем с половиной годам колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом) по делу Ив Роше.
- После этого в тот же день у Навального призвали людей выходить на Манежную площадь. Всё закончилось задержаниями и разгоном.
- 5 февраля заседание суда по еще одному делу против Навального – относительно клеветы – перенесли. Заседание суда попросила перенести прокурор, поскольку у нее закончился рабочий день.