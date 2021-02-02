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У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон

2 февраля 2021, 20:53

Суд над Навальным 2 января завершился не в пользу оппозиционера, и его сторонники решили подключить общественность.

В Москве сторонников Навального призвали выйти на Манежную площадь, есть задержанные
В Москве сторонников Алексея Навального призвали выйти на Манежную площадь, есть задержанные / Reuters

Во вторник, 2 февраля, в московском штабе российского оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, призвали сторонников политика выступить за его освобождение.

Штаб Навального в Москве в Twitter призвал людей выходить на Манежную площадь.

На площадь стянули силовиков, и начались задержания, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

По его сведениям, уже задержаны не менее десяти человек. Позже людей разгоняли.

"На площади сейчас остались только силовики", – говорится на канале.

На Манежной площади до появления сторонников Навального было около 400 ОМОНовцев.

"Росгвардия оцепляет Манежную площадь. Выход из метро Охотный ряд закрыт. Перекрывают вход в ТЦ. Силовики распределяются по всей площади. На площадь продолжают приезжать автозаки", – делились в Telegram.

На Манежную площадь стянули сотни силовиков – опубликовано видео

Позже на площаль прибыло еще больше силовиков.

Отравление Алексея Навального, арест, протесты и суд – что нужно знать

  • В августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике. Западные эксперты выяснили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.
  • Оппозиционер уверен, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.
  • В январе оппозиционер вернулся в Россию, его задержали в московском аэропорту Шереметьево, а потом арестовали на 30 суток. Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
  • Политику инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • У Навального призвали его сторонников выйти на улицы, в десятках городов были митинги, задержаны тысячи человек.
  • Позже, 2 февраля, Навальный получил реальный срок – в Москве суд решил, что оппозиционер должен сидеть в колонии.
Алексей Навальный новости Москвы
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