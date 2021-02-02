У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон

В Москве сторонников Алексея Навального призвали выйти на Манежную площадь, есть задержанные / Reuters

Во вторник, 2 февраля, в московском штабе российского оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, призвали сторонников политика выступить за его освобождение.

Штаб Навального в Москве в Twitter призвал людей выходить на Манежную площадь.

На площадь стянули силовиков, и начались задержания, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

По его сведениям, уже задержаны не менее десяти человек. Позже людей разгоняли.

"На площади сейчас остались только силовики", – говорится на канале.

На Манежной площади до появления сторонников Навального было около 400 ОМОНовцев.

"Росгвардия оцепляет Манежную площадь. Выход из метро Охотный ряд закрыт. Перекрывают вход в ТЦ. Силовики распределяются по всей площади. На площадь продолжают приезжать автозаки", – делились в Telegram.

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Позже на площаль прибыло еще больше силовиков.

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