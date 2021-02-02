У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон

Суд над Навальным 2 января завершился не в пользу оппозиционера, и его сторонники решили подключить общественность.
Во вторник, 2 февраля, в московском штабе российского оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, призвали сторонников политика выступить за его освобождение.
Штаб Навального в Москве в Twitter призвал людей выходить на Манежную площадь.
На площадь стянули силовиков, и начались задержания, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.
По его сведениям, уже задержаны не менее десяти человек. Позже людей разгоняли.
"На площади сейчас остались только силовики", – говорится на канале.
На Манежной площади до появления сторонников Навального было около 400 ОМОНовцев.
"Росгвардия оцепляет Манежную площадь. Выход из метро Охотный ряд закрыт. Перекрывают вход в ТЦ. Силовики распределяются по всей площади. На площадь продолжают приезжать автозаки", – делились в Telegram.
На Манежную площадь стянули сотни силовиков – опубликовано видео
Позже на площаль прибыло еще больше силовиков.
Отравление Алексея Навального, арест, протесты и суд – что нужно знать
- В августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике. Западные эксперты выяснили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.
- Оппозиционер уверен, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.
- В январе оппозиционер вернулся в Россию, его задержали в московском аэропорту Шереметьево, а потом арестовали на 30 суток. Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
- Политику инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- У Навального призвали его сторонников выйти на улицы, в десятках городов были митинги, задержаны тысячи человек.
- Позже, 2 февраля, Навальный получил реальный срок – в Москве суд решил, что оппозиционер должен сидеть в колонии.