Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине

Проект СП-2 является серьезной ошибкой Германии и ЕС, реализация газопровода ослабит позиции Берлина и Брюсселя по отношению к России, считает Райнхард Фезер.
Вопрос завершения строительства и запуск газопровода Северный поток-2 сопровождается серьезными политическими рисками и издержками. Остановка проекта не изменит репрессивный характер политического режима, однако СП-2 будет актуальным для Германии и ЕС только в том случае, если увеличится объем закупок российского газа. Старт газопровода может привести к тому, что Москва больше не будет привязана к транзитным поставкам газа через Украину. Это может привести к экономическим проблемам Киева и попытке России устроить дестабилизацию ситуации в Украине. Ситуация с арестом Навального может стать поводом для того, чтобы российский энергетический проект был остановлен.
Как сообщает DW, об это пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер в своем комментарии о том, какие события могут произойти в случае реализации проекта Северный поток-2.
По его словам, после газового конфликта между Украиной и Россией в 2005-2006 годах в Европе пришли к выводу, что РФ может использовать газ в качестве политического оружия и снизили зависимость от российского топлива путем диверсификации поставок.
Северный поток-2 может изменить ситуацию в пользу Москвы, однако его экономическая целесообразность для Германии и ЕС проявится только в том случае, если Берлин и Брюссель увеличат объем закупок газа. И если импорт не вырастет, то СП-2 будет выполнять свою геополитическую функцию и позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
Как утверждает автор статьи, для Киева это станет проблемой в аспектах политики и безопасности. До тех пор, пока РФ зависит от транзитного статуса Украины, Кремль не начнет эскалацию военного конфликта. Но в случае запуска СП-2 такой зависимости больше не будет.
Фезер отмечает, что Россия выигрывает от работы СП-2: если Европа начнет закупать больше газа, то финансирование коррумпированного режима увеличится. А если европейцы не будут импортировать больше топлива, транзит через Украину больше не понадобится, вследствие чего Москва сможет устроить дестабилизацию политической ситуации в украинском государстве.
"Если же объемы импорта не увеличатся, в транзите газа через Украину больше не будет необходимости. В этом случае у Москвы появится рычаг для дестабилизации ситуации в стране, что может напрямую повлиять на безопасность восточноевропейских членов ЕС и НАТО", - добавил Фезер.
Также он подчеркнул, что проект СП-2 стал большой ошибкой Берлина с ЕС и может ослабить позиции Европы в отношении России. Поэтому дело против Алексея Навального и репрессии в отношении его сторонников могут стать поводом для остановки строительства газопровода.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона
Северный поток-2 новости
- В Газпроме 19 января впервые заявили о том, что из-за изменений политической ситуации строительство газопровода Северный поток-2 может быть поставлено на паузу или остановлено. В Кремле обвинили США в давлении на проект и заявили, что такие действия не соответствуют международному законодательству.
- В тот же день США ввели санкции против трубоукладчика Фортуна и компании-владельца судна.
- В компании Nord Stream AG 15 января сообщили, что работы по достройке СП-2 в Дании не стартовали из-за технических проблем. В российском экспертном сообществе сказали, что проблемная ситуация возникла по причине отсутствия у судна-трубоукладчика Академик Черский разрешение на проведения работ. Норвежская компания DNV GL не сертифицировала газопровод под угрозой попадания в американские санкционные списки.
- Серьезные проблемы с достройкой Северного потока-2 появились после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые распространяются на все компании, задействованные в проекте.
- Бывший глава Центрального банка России Сергей Алексашенко заявил, что санкции США фактически уничтожили СП-2. Газопровод будет достроен, однако его не введут в эксплуатацию до тех пор, пока Америка не снимет ограничения.