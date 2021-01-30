УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине

30 января 2021, 17:40
Прослушать новость
Остановить

Проект СП-2 является серьезной ошибкой Германии и ЕС, реализация газопровода ослабит позиции Берлина и Брюсселя по отношению к России, считает Райнхард Фезер.

Северный поток-2
До тех пор, пока не запущен Северный поток-2, Россия остается зависимой от Украины в вопросах экспорта газа в Европу - немецкий журналист / Reuters

Вопрос завершения строительства и запуск газопровода Северный поток-2 сопровождается серьезными политическими рисками и издержками. Остановка проекта не изменит репрессивный характер политического режима, однако СП-2 будет актуальным для Германии и ЕС только в том случае, если увеличится объем закупок российского газа. Старт газопровода может привести к тому, что Москва больше не будет привязана к транзитным поставкам газа через Украину. Это может привести к экономическим проблемам Киева и попытке России устроить дестабилизацию ситуации в Украине. Ситуация с арестом Навального может стать поводом для того, чтобы российский энергетический проект был остановлен.

Как сообщает DW, об это пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер в своем комментарии о том, какие события могут произойти в случае реализации проекта Северный поток-2.

По его словам, после газового конфликта между Украиной и Россией в 2005-2006 годах в Европе пришли к выводу, что РФ может использовать газ в качестве политического оружия и снизили зависимость от российского топлива путем диверсификации поставок.

Северный поток-2 может изменить ситуацию в пользу Москвы, однако его экономическая целесообразность для Германии и ЕС проявится только в том случае, если Берлин и Брюссель увеличат объем закупок газа. И если импорт не вырастет, то СП-2 будет выполнять свою геополитическую функцию и позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

Как утверждает автор статьи, для Киева это станет проблемой в аспектах политики и безопасности. До тех пор, пока РФ зависит от транзитного статуса Украины, Кремль не начнет эскалацию военного конфликта. Но в случае запуска СП-2 такой зависимости больше не будет.

Фезер отмечает, что Россия выигрывает от работы СП-2: если Европа начнет закупать больше газа, то финансирование коррумпированного режима увеличится. А если европейцы не будут импортировать больше топлива, транзит через Украину больше не понадобится, вследствие чего Москва сможет устроить дестабилизацию политической ситуации в украинском государстве.

"Если же объемы импорта не увеличатся, в транзите газа через Украину больше не будет необходимости. В этом случае у Москвы появится рычаг для дестабилизации ситуации в стране, что может напрямую повлиять на безопасность восточноевропейских членов ЕС и НАТО", - добавил Фезер.

Также он подчеркнул, что проект СП-2 стал большой ошибкой Берлина с ЕС и может ослабить позиции Европы в отношении России. Поэтому дело против Алексея Навального и репрессии в отношении его сторонников могут стать поводом для остановки строительства газопровода.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона

Северный поток-2 новости

новости России новости Германии Северный поток-2 транзит газа в Европу новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ "У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили УкраинуПервый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину "Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с ПутинымВ Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным
Следующий материал

Последние новости

17:40
Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине
17:39
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
17:21
Слепаков пожаловался на угрозы "адептов России будущего" и получил жесткий отпор Видео
16:38
"Может ударить по кошельку": Зеленский рассказал о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
15:59
Как тонул сухогруз Arvin с украинцами на борту: появилось видео аварии Видео
Реклама
15:51
Крушение режима Путина и вопрос Крыма: Шендерович объяснил игру Навального Видео
15:35
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке Видео
15:20
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
15:10
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну Видео
15:03
Украину атакует мощный шторм: какие дороги оказались в снежном плену Видео
14:25
Бесплатные COVID-паспорта в Украине: Ляшко объяснил ситуацию с поездками за границу Видео
14:12
Украина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество доз Видео
13:58
Владельцем царского дворца в Геленджике "назначили" друга Путина, построившего Крымский мост Видео
13:50
Ермак объяснил, почему Зеленского нельзя посадить в "теплую ванну"
13:50
В Украине изменили газовые тарифы: кто заплатит меньше за доставку Видео
13:26
Степанов признал, что статистика по COVID-19 в Украине не отражает реальной ситуации Видео
13:12
Эксперт раскрыл очень плохой сценарий по Донбассу
13:11
"Штурмовики" Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту Видео
12:33
Генерал-разведчик назвал цель российского форума в Донецке
12:17
Зеленский заявил, что зол на Трампа Видео
Реклама
12:13
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
11:55
Украина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России Видео
11:46
Экс-депутат Госдумы объяснил, когда власть Путина очень быстро развалится Видео
11:26
Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит Видео
11:00
Троянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами
11:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
10:59
"Обошла индейку": назван главный плюс курятины Видео
10:20
Украину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихии Видео
10:18
Секс из подполья: нужно ли школьникам знать об однополой любви мнение
10:01
Зеленский объяснил, почему политиков испугал закон о референдуме Видео
09:42
Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека
09:11
Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Видео
08:53
Как санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по Украине мнение
08:47
"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха Видео
08:16
За сутки в Украине выявили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
07:56
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
07:43
IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками
07:26
Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Видео
07:14
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
06:56
Плохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на Донбассе мнение
Реклама
06:30
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Видео
06:02
Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото
05:27
Мраморные статуи и аквадискотека: всплыли новые детали о дворце Путина Видео
05:05
"Время больших ставок": астролог сказал, кому в феврале светят выигрыши Видео
04:30
Эксперт назвал проблему Украины и раскрыл новый сценарий России по Донбассу Видео
04:06
Протесты в РФ из-за Навального ждет крах: эксперт назвал причину Видео
03:30
Украина добилась успехов в ПАСЕ: в Раде объяснили ситуацию с Россией Видео
02:40
Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине Видео
01:59
Ученые назвали полезный девайс, который распространяет COVID-19 Видео
00:58
Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять