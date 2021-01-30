Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине

До тех пор, пока не запущен Северный поток-2, Россия остается зависимой от Украины в вопросах экспорта газа в Европу - немецкий журналист / Reuters

Вопрос завершения строительства и запуск газопровода Северный поток-2 сопровождается серьезными политическими рисками и издержками. Остановка проекта не изменит репрессивный характер политического режима, однако СП-2 будет актуальным для Германии и ЕС только в том случае, если увеличится объем закупок российского газа. Старт газопровода может привести к тому, что Москва больше не будет привязана к транзитным поставкам газа через Украину. Это может привести к экономическим проблемам Киева и попытке России устроить дестабилизацию ситуации в Украине. Ситуация с арестом Навального может стать поводом для того, чтобы российский энергетический проект был остановлен.

Как сообщает DW, об это пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер в своем комментарии о том, какие события могут произойти в случае реализации проекта Северный поток-2.

По его словам, после газового конфликта между Украиной и Россией в 2005-2006 годах в Европе пришли к выводу, что РФ может использовать газ в качестве политического оружия и снизили зависимость от российского топлива путем диверсификации поставок.

Северный поток-2 может изменить ситуацию в пользу Москвы, однако его экономическая целесообразность для Германии и ЕС проявится только в том случае, если Берлин и Брюссель увеличат объем закупок газа. И если импорт не вырастет, то СП-2 будет выполнять свою геополитическую функцию и позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

Как утверждает автор статьи, для Киева это станет проблемой в аспектах политики и безопасности. До тех пор, пока РФ зависит от транзитного статуса Украины, Кремль не начнет эскалацию военного конфликта. Но в случае запуска СП-2 такой зависимости больше не будет.

Фезер отмечает, что Россия выигрывает от работы СП-2: если Европа начнет закупать больше газа, то финансирование коррумпированного режима увеличится. А если европейцы не будут импортировать больше топлива, транзит через Украину больше не понадобится, вследствие чего Москва сможет устроить дестабилизацию политической ситуации в украинском государстве.

"Если же объемы импорта не увеличатся, в транзите газа через Украину больше не будет необходимости. В этом случае у Москвы появится рычаг для дестабилизации ситуации в стране, что может напрямую повлиять на безопасность восточноевропейских членов ЕС и НАТО", - добавил Фезер.

Также он подчеркнул, что проект СП-2 стал большой ошибкой Берлина с ЕС и может ослабить позиции Европы в отношении России. Поэтому дело против Алексея Навального и репрессии в отношении его сторонников могут стать поводом для остановки строительства газопровода.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона

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