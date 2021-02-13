У Байдена раскрыли планы по остановке Северного потока-2 из-за Украины и Европы

В США считают, что проект СП-2 направлен на разделение Европы/ Reuters

Президент США Джо Байден выступает против реализации российского газопровода Северный поток-2. Вашингтон считает, что проект вредит безопасности Украины и Центральной Европы и подвергает их российским манипуляциям. Америка введет санкции против трубопровода в том случае, если будут зафиксированы факты продолжения строительства и сертификации газопровода, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Укринформ.

По его словам, в администрации США выступают против завершения строительства Северного потока-2, реализация которого противоречит политике ЕС в сферах энергетики и безопасности. Проект наносит вред Центральной Европе и Украине.

"Наша позиция по Nord Stream 2 была очень четкой и остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что Nord Stream 2 - это плохая сделка. (Проект, - ред.) разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляциям, а также противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности", - сказал Прайс.Читайте такжеВ ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе

Также он отметил, что США следят за деятельностью СП-2 и введут санкции в том случае, если будут предприниматься меры по достройке газопровода или его сертификации.

"И если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применении санкций", - добавил Прайс.

Представитель Госдепа заверил, что США защитят европейскую энергетическую безопасность от агрессивного поведения России, а санкции - это не единственный инструмент, который готовы задействовать американцы против проекта СП-2.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от хищнического поведения (России), о чем мы предупреждали", - подчеркнул Нед Прайс.

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