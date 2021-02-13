У Байдена раскрыли планы по остановке Северного потока-2 из-за Украины и Европы

Проект СП-2 наносит вред Украине и Центральной Европе, считают в американском Госдепе.
Президент США Джо Байден выступает против реализации российского газопровода Северный поток-2. Вашингтон считает, что проект вредит безопасности Украины и Центральной Европы и подвергает их российским манипуляциям. Америка введет санкции против трубопровода в том случае, если будут зафиксированы факты продолжения строительства и сертификации газопровода, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Укринформ.
По его словам, в администрации США выступают против завершения строительства Северного потока-2, реализация которого противоречит политике ЕС в сферах энергетики и безопасности. Проект наносит вред Центральной Европе и Украине.
"Наша позиция по Nord Stream 2 была очень четкой и остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что Nord Stream 2 - это плохая сделка. (Проект, - ред.) разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляциям, а также противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности", - сказал Прайс.Читайте такжеВ ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе
Также он отметил, что США следят за деятельностью СП-2 и введут санкции в том случае, если будут предприниматься меры по достройке газопровода или его сертификации.
"И если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применении санкций", - добавил Прайс.
Представитель Госдепа заверил, что США защитят европейскую энергетическую безопасность от агрессивного поведения России, а санкции - это не единственный инструмент, который готовы задействовать американцы против проекта СП-2.
"Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от хищнического поведения (России), о чем мы предупреждали", - подчеркнул Нед Прайс.
Северный поток-2 новости
- В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций, которые могут распространяться на все компании, которые задействованы в проекте Северный поток-2, возникли новые проблемы, связанные с завершением строительства газопровода.
- Начало достройки СП-2 в датских территориальных водах планировалось на 15 января, однако работы поставили на паузу из-за технических проблем. В российском экспертном сообществе предположили, что трубоукладка в Дании не стартовала из-за отсутствия у судна Академик Черский сертификации для проведения работ. Норвежская компания DNV GL не сертифицировала трубоукладчик из-за угрозы попасть под американские санкции.
- 6 февраля в Nord Stream AG заявили о старте достройки участка газопровода СП-2 в Дании. Прокладывать трубы начало судно Фортуна, в отношении которого были введены американские санкции. Удалось проложить несколько сотен метров газопровода, после чего работы остановили из-за плохой погоды.
- Завершить работы по достройке Северного потока-2 в Дании планируют к концу апреля 2021 года. Далее нужно будет достроить еще 30 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.