УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Байдена раскрыли планы по остановке Северного потока-2 из-за Украины и Европы

13 февраля 2021, 11:42
Прослушать новость
Остановить

Проект СП-2 наносит вред Украине и Центральной Европе, считают в американском Госдепе.

Северный поток-2
В США считают, что проект СП-2 направлен на разделение Европы/ Reuters

Президент США Джо Байден выступает против реализации российского газопровода Северный поток-2. Вашингтон считает, что проект вредит безопасности Украины и Центральной Европы и подвергает их российским манипуляциям. Америка введет санкции против трубопровода в том случае, если будут зафиксированы факты продолжения строительства и сертификации газопровода, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Укринформ.

По его словам, в администрации США выступают против завершения строительства Северного потока-2, реализация которого противоречит политике ЕС в сферах энергетики и безопасности. Проект наносит вред Центральной Европе и Украине.

"Наша позиция по Nord Stream 2 была очень четкой и остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что Nord Stream 2 - это плохая сделка. (Проект, - ред.) разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляциям, а также противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности", - сказал Прайс.Читайте такжеВ ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе

Также он отметил, что США следят за деятельностью СП-2 и введут санкции в том случае, если будут предприниматься меры по достройке газопровода или его сертификации.

"И если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применении санкций", - добавил Прайс.

Представитель Госдепа заверил, что США защитят европейскую энергетическую безопасность от агрессивного поведения России, а санкции - это не единственный инструмент, который готовы задействовать американцы против проекта СП-2.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от хищнического поведения (России), о чем мы предупреждали", - подчеркнул Нед Прайс.

Северный поток-2 новости

Евросоюз новости США Северный поток-2 новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Байдена раскрыли планы по остановке Северного потока-2 из-за Украины и Европы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Байден остановил строительство скандальной стены ТрампаБайден остановил строительство скандальной стены Трампа Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорийРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из УкраиныПрилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного КрымаСША поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма Путинская Россия ввела очередные санкции против УкраиныПутинская Россия ввела очередные санкции против Украины
Следующий материал

Последние новости

12:00
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль
11:55
Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего Видео
11:46
В моду на весну-лето входит эффектный голубой макияж глаз - фото Фото Видео
11:42
У Байдена раскрыли планы по остановке Северного потока-2 из-за Украины и Европы Видео
11:01
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли Видео
Реклама
11:00
Стало известно, зачем Зеленский созвал заседание СНБО Видео
10:59
Шесть признаков того, что пора заканчивать прием противозачаточных таблеток Видео
10:25
Украина не получит новый транш от МВФ: в Фонде сделали заявление о провале переговоров Видео
09:57
Лукашенко тянет белорусского кота за хвост мнение
09:52
Доставайте шубы: Украину в ближайшие дни скует настоящая февральская стужа Видео
09:03
Журналистам каналов 112 Украина, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Раду - СМИ Видео
08:54
У Зеленского оценили шансы на отставку Кабмина Видео
08:44
Что определяет столь сильную отсталость Украины от западного мира мнение
08:29
Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото Фото
08:19
Польша вознамерилась вытолкнуть Германию из проекта Северный поток-2 Видео
07:42
За оскорбление полицейского будут сурово карать: что предлагают в Раде
07:38
Ермак объяснил, почему Минские договоренности выполнить невозможно Видео
07:15
"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото
06:56
Клонирование vs смерть: есть ли будущее у Слуги народа мнение
06:33
На видео пропагандистов РФ о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер Видео
Реклама
06:04
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
05:26
Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц Видео
05:05
Эксперт распек подготовку Украины к COVID-вакцинации и назвал новую опасность Видео
04:40
Эксперт оценил шансы Разумкова стать президентом Видео
04:12
Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса Видео
03:28
Какие напитки уберут отеки на теле Видео
02:53
Академик объяснил, зачем Украина создает собственную вакцину против COVID-19 Видео
02:45
Как избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачей
02:10
Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Видео
00:55
"Львица": игривая Аделина Дели взбудоражила фантазию пикантными фото
00:19
Посол Канады раскрыла, чего требуют от Украины западные лидеры Видео
12 февраля, пятница
23:54
Степанов откровенно высказался о принудительной вакцинации Видео
23:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
23:25
"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду Видео
22:50
Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин
22:35
Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус
22:07
Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых Видео
22:00
Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины Видео
21:59
В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2
21:42
Аллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергена Видео
Реклама
21:41
Защита Трампа резко отреагировала на импичмент Видео
21:23
Астролог назвала самый напряженный период марта Видео
21:16
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:58
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
20:37
В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях
20:31
Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером Видео
20:15
Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы Видео
20:13
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2
19:58
Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность" Видео
19:56
В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять