Вопреки санкциям США в Дании стартовала достройка Северного потока-2

В Nord Stream 2 утверждают, что прокладка газопровода СП-2 проводится в соответствии со всеми разрешениями.
В субботу, 6 февраля, трубоукладчик Фортуна, против которого были введены санкции США, завершил морские испытания, после чего приступил к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2.
Как заявили в компании, предварительные работы, которые были начаты еще 24 января, завершились, и теперь начался процесс завершения строительства газопровода.
"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - отмечается в сообщении.
Также подчеркивается, что работы по достройке СП-2 идут в соответствии с требованиями и всеми разрешениями.Читайте такжеСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg
Северный поток-2 новости
- Проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли из-за вступивших в силу с 1 января 2021 года новых санкций США, которые распространяются на все компании, участвующие в строительстве трубопровода.
- 15 января в Nord Stream 2 AG заявили, что завершение строительства СП-2 в Дании так и не началось из-за технических проблем. В России сказали, что пауза возникла из-за отсутствия у трубоукладчика Академик Черский разрешения на проведение работ. Это связано с отказом норвежской компании DNV GL от сертификации судна под угрозой американских санкций.
- 19 января в Газпроме впервые официально допустили, что проект Северный поток-2 может быть заморожен или полностью остановлен. В Кремле выступили с обвинениями в адрес Вашингтона в давлении на процессы, связанные с достройкой газопровода.
- Бывший председатель Центробанка РФ Сергей Алексашенко полагает, что газопровод СП-2 все-таки будет достроен, однако его не введут в эксплуатацию до того момента, пока Америка не снимет санкции.