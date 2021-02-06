Вопреки санкциям США в Дании стартовала достройка Северного потока-2

Компания Nord Stream 2 заявляет, что работы по достройке газопровода разрешены / Reuters

В субботу, 6 февраля, трубоукладчик Фортуна, против которого были введены санкции США, завершил морские испытания, после чего приступил к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2.

Как заявили в компании, предварительные работы, которые были начаты еще 24 января, завершились, и теперь начался процесс завершения строительства газопровода.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что работы по достройке СП-2 идут в соответствии с требованиями и всеми разрешениями.Читайте такжеСеверный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg

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