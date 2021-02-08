Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании

После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода Северный поток-2 в водах Дании к концу апреля 2021 года. Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии, пишет Reuters.
В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.
После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Строительство газопровода Северный поток-2 в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладальник Fortuna завершило испытания начало процесс строительства газопровода в субботу, 6 февраля.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
Автор: Екатерина Трохимчук