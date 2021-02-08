Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании

Названы строки завершения строительства Северного потока-2 / Reuters

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода Северный поток-2 в водах Дании к концу апреля 2021 года. Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии, пишет Reuters.

В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.

После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Строительство газопровода Северный поток-2 в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладальник Fortuna завершило испытания начало процесс строительства газопровода в субботу, 6 февраля.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: