Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2

Андрей Мельник обвинил президента Германии в попытке обелить Северный поток-2 / посольство Украины в Германии

Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации, а также попыток оправдать достройку скандального газопровода Северный поток-2, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в ответ на слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - рассказал Мельник в комментарии Укринформ.

Отметим, в интервью газете Rheinische Post федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за достройку газопровода Северный поток-2, назвав "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений" между ФРГ и РФ в последние годы.

При этом в качестве аргумента президент Германии заявил, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". Он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

Так вот, по мнению посла Украины в Германии, такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и во время жестокого господства гитлеровской Германии понесли огромные человеческие потери и подверглись тотальному уничтожению.

Мельник уточнил, что в этом смысле украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР. Он добавил, что 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

Также глава дипломатической миссии отметил, что Штайнмайер цинично использовал чувствительную тему ради обеления Северного потока-2.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления Северного потока-2, который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - заявил посол.

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