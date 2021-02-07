В Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2

Если Северный поток-2 не достроят, то Россия не уменьшит поставки газа в ЕС, ведь существуют и другие газопроводы. А Германия потеряет, заявили в минэкономики.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер открыто поддержал завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Он объяснил, что в случае отказа от проекта немецкие компании потеряют гигантские инвестиции.
Как заявил Альтмайер в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, не стоит связывать вопрос с нарушением прав человека в России с реализацией проекта Северный поток-2. Министр против отказа Берлина от строительства газопровода, несмотря приговор российского оппозиционера Алексея Навального, который он не критикует.
"Экономические связи, существующие уже много десятилетий и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое", - сказал министр.
При этом Альтмайер подчеркнул, что даже если Северный поток-2 не достроят, то Россия не уменьшит поставки газа в Европу, ведь существуют и другие газопроводы, в том числе транзит через Украину.
"Если Северный поток-2 не достроят, то Россия необязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать Северный поток-1 и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют гигантские инвестиции, и поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 5 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.