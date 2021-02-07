В Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2 / Reuters

Министр экономики Германии Петер Альтмайер открыто поддержал завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Он объяснил, что в случае отказа от проекта немецкие компании потеряют гигантские инвестиции.

Как заявил Альтмайер в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, не стоит связывать вопрос с нарушением прав человека в России с реализацией проекта Северный поток-2. Министр против отказа Берлина от строительства газопровода, несмотря приговор российского оппозиционера Алексея Навального, который он не критикует.

"Экономические связи, существующие уже много десятилетий и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое", - сказал министр.

При этом Альтмайер подчеркнул, что даже если Северный поток-2 не достроят, то Россия не уменьшит поставки газа в Европу, ведь существуют и другие газопроводы, в том числе транзит через Украину.

"Если Северный поток-2 не достроят, то Россия необязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать Северный поток-1 и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют гигантские инвестиции, и поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ.

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