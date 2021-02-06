Макрон дал добро на завершение строительства Северного потока-2

Еще в августе 2020 года президент Франции высказывал свои сомнения в отношении газопровода Северный поток-2 канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.
По информации Bloomberg, стороны договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства Северного потока-2. По ее словам, Франция и Германия едиными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США.
Соединенные Штаты выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций против компаний, которые к этому причастны.
"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", – сказал Макрон.
В то же время о том, что российская труба, наоборот, увеличивает зависимость Германии от российской энергетики, руководители государств не вспомнили.
Отметим, еще в августе 2020 года президент Франции высказывал свои сомнения в отношении газопровода Северный поток-2 канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- В сентябре 2020 года после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- 17 октября 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.