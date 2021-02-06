Макрон дал добро на завершение строительства Северного потока-2 / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

По информации Bloomberg, стороны договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства Северного потока-2. По ее словам, Франция и Германия едиными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США.

Соединенные Штаты выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций против компаний, которые к этому причастны.

"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", – сказал Макрон.

В то же время о том, что российская труба, наоборот, увеличивает зависимость Германии от российской энергетики, руководители государств не вспомнили.

Отметим, еще в августе 2020 года президент Франции высказывал свои сомнения в отношении газопровода Северный поток-2 канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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