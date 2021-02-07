Кулеба объяснил позицию США в отношении российского газопровода Северный поток-2

В США убеждены, что проект Северный поток-2 — это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность, сказал украинский министр иностранных дел.
Позиция Украины и Соединенных Штатов Америки относительно российского газопровода Северный поток-2 является тождественной, и обе стороны этого никогда не скрывали, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Более того, проблема Северного потока-2 и в Европе является острой. И ЕС разделился. Одни страны поддерживают этот проект, другие выступают против него. Германия, безусловно, настаивает на завершении реализации этого проекта. Но наши интересы четкие. И позиция наша очень четкая по этому поводу. Будем работать", - рассказал Кулеба в интервью Радио Свобода.
По словам министра, вопрос о Северном потоке-2 — это "едва ли не единственный ключевой вопрос, по которому у нас противоположные взгляды" с Германией.
"Должна ли учитывать Германия интересы Украины именно в вопросе Северного потока-2? Это их решение. Но мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы. Собственно, в этом и заключается суть международных отношений, когда страны друг друга поддерживают", - добавил он.
Также Кулеба вспомнил и о позиции США, которые говорят о том, что Северный поток-2 — это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.
И, по его словам, "меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа; во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС".
"Потому что немецкие компании получают определенную энергетическую преимущество, если можно так сказать. А США традиционно имеют очень серьезные интересы энергетические в Европе. И развитие сети LNG-терминалов, портов об этом свидетельствует", - пояснил Кулеба.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 5 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.