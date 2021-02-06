Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg

Северный поток-2 продлится только до федеральных выборов в сентябре.
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода Северный поток-2. Однако, новое консервативное правительство может признать этот проект бессмысленным.
Сейчас Меркель, как пишет издание Bloomberg, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию. "И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - отметили в издании.
Подчеркивается, что треть левоцентристских партий Германии требуют остановки Северного потока-2. Среди христианских демократов также есть политики, которые разделяют такую точку зрения.
Меркель, как говорится в статье, знает, что проект Северный поток-2 продлится только до федеральных выборов в сентябре.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- В сентябре 2020 года после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- 17 октября 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 5 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.