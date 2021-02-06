Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg

Треть левоцентристских партий Германии требуют остановки Северного потока-2 / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода Северный поток-2. Однако, новое консервативное правительство может признать этот проект бессмысленным.

Сейчас Меркель, как пишет издание Bloomberg, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию. "И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - отметили в издании.

Подчеркивается, что треть левоцентристских партий Германии требуют остановки Северного потока-2. Среди христианских демократов также есть политики, которые разделяют такую точку зрения.

Меркель, как говорится в статье, знает, что проект Северный поток-2 продлится только до федеральных выборов в сентябре.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: