СМИ узнали об отказе США от санкций по СП-2: у Байдена сделали заявление

США продолжают работу над противодействием подрывным маневрам России, заявили в Госдепе.
Вашингтон намерен и в дальнейшем проводить работу с американскими партнерами и союзниками с целью противодействия усилиям России, задачей которой является подрыв коллективной безопасности Запада. При этом США продолжат противодействие строительству газопровода Северный поток-2. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Как сообщается на сайте Госдепа, главы внешнеполитических ведомств Штатов и ФРГ обсудили вопросы важности консолидации вокруг вызовов, поставленных Китаем и Россией. Блинкен акцентировал внимание на том, что США намерены продолжить сотрудничество с союзниками и странами-партнерами по ситуации, связанной с усилиями России по подрыву коллективной безопасности. Вашингтон по-прежнему будет противодействовать процессам завершения строительства российского трубопровода СП-2.
"Секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США к сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействие США трубопроводу "Северный поток 2", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеФинишные 80 километров: как превратить "Северный поток-2" в металлолом
Ранее американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что в Белом доме намерены отложить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора Северного потока-2 – и ее руководителя Матиаса Варнига. Причиной тому, как утверждают журналисты, является нежелание администрации Байдена портить отношения с Германией.
Северный поток-2 новости
- Новые проблемы в строительстве СП-2 возникли у России после того, как 1 января 2021 года вступил в силу новые закон об оборонном бюджете США, на базе которого Вашингтон получил возможность вводить санкции в отношении любых физических и юридических лиц, связанных с проектом Северный поток-2.
- В марте госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден поддерживает идею, согласно которой строительство трубопровода Северный поток-2 должно быть остановлено. В Вашингтоне видят в реализации СП-2 серьезные проблемы для Украины и Польши.
- В Германии 17 мая заявили, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило достройку Северного потока-2 в исключительной экономической зоне государства. По словам генерального консула ФРГ в Екатеринбурге Матиаса Крузе, осталось достроить еще 80 километров трубопровода СП-2.