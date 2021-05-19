СМИ узнали об отказе США от санкций по СП-2: у Байдена сделали заявление

США рассматривают СП-2 в качестве одной из угроз безопасности Запада - Блинкен / Reuters

Вашингтон намерен и в дальнейшем проводить работу с американскими партнерами и союзниками с целью противодействия усилиям России, задачей которой является подрыв коллективной безопасности Запада. При этом США продолжат противодействие строительству газопровода Северный поток-2. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Как сообщается на сайте Госдепа, главы внешнеполитических ведомств Штатов и ФРГ обсудили вопросы важности консолидации вокруг вызовов, поставленных Китаем и Россией. Блинкен акцентировал внимание на том, что США намерены продолжить сотрудничество с союзниками и странами-партнерами по ситуации, связанной с усилиями России по подрыву коллективной безопасности. Вашингтон по-прежнему будет противодействовать процессам завершения строительства российского трубопровода СП-2.

"Секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США к сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействие США трубопроводу "Северный поток 2", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеФинишные 80 километров: как превратить "Северный поток-2" в металлолом

Ранее американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что в Белом доме намерены отложить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора Северного потока-2 – и ее руководителя Матиаса Варнига. Причиной тому, как утверждают журналисты, является нежелание администрации Байдена портить отношения с Германией.

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