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Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление

17 мая 2021, 13:49
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В ФРГ разрешили строительство газопровода с применением корабля-трубоукладчика.

Берлин одобрил достройку Северного потока-2
В Германии разрешили достройку Северного потока-2 / Reuters

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, приостановку разрешения на строительство, выданного до конца мая, вызвали иски природоохранных организаций, сейчас это разрешение не действует до окончания судебного разбирательства.

Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием, речь идет об отрезке в 2 километра.

Отметим, что по словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на сегодняшний день осталось построить еще 80 километров газопровода.

"Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", - сказал Крузе журналистам в Екатеринбурге, передает Интерфакс.

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Строительство Северного потока-2:

  • Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
  • Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
  • Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
  • С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
  • Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
новости Германии Северный поток-2
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