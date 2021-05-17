Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление

В Германии разрешили достройку Северного потока-2 / Reuters

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, приостановку разрешения на строительство, выданного до конца мая, вызвали иски природоохранных организаций, сейчас это разрешение не действует до окончания судебного разбирательства.

Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием, речь идет об отрезке в 2 километра.

Отметим, что по словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на сегодняшний день осталось построить еще 80 километров газопровода.

"Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", - сказал Крузе журналистам в Екатеринбурге, передает Интерфакс.

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Строительство Северного потока-2: